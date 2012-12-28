40 минут назад

Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, что благоустроят в городе, и новая школа уперлась в Минобороны

Сегодня, 21 апреля, начался суд по делу об убийствах из-за московских квартир, началось голосование по объектам благоустройства, и в горсовете удивились, что детям из развивающегося района негде учиться.

Суд присяжных сегодня начал рассматривать дело об убийстве двух человек из-за квартир. Убитые — одинокие пьющие москвичи.

В Липецкой области дело рассматривается по месту совершения преступления: москвичей убили в селе Октябрьское Усманского округа. Смерть их была жуткой. Одного задушили, а второго закопали заживо.

По данным следствия, в преступной схеме участвовало несколько человек, причем некоторые не догадывались о криминале. Обманным путем у владельцев квартир забирали паспорта, потом от их имени продавали недвижимость, и избавилялись от уже опасных свидетелей.  

В ценах 2017 года квартиры стоили 8,7 миллиона рублей и 11,3 миллиона.

Криминальных новостей сегодня было много, причем разнообразных.

Ельчанин нашел телефон «Tecno Spark 10» в тамбуре многоэтажного дома и  забрал его себе. Суд приговорил его к двум с половиной месяцам лишения свободы. Телефон стоил примерно в пять тысяч рублей.

Сотрудница организации по оказанию услуг передала знакомой данные о жителе Липецка и теперь может сесть на пять лет — возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Липчанина будут судить за оскорбление полицейского словом делом. 

Осенью прошлого года, он вступился за приятеля, которого после погони остановили когда сотрудники ДПС,  обложил полицейского матом и несколько раз его ударил. 

Полицейские показали, как  задержали наркокурьеров с метадоном и гашишем на 339-м километре трассы «Дон» в наемном автомобиле. 


Пассажиров автомобиля арестовали на время следствия по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а водителя допросили в качестве свидетеля.

По данным следствия, партию «синтетики» везли в Липецкую область для дальнейшего сбыта. 

Липчанку будут судить за убийство мужа. Она вернулась от маникюрши и увидела выпивающего супруга. Он предложил составить ему компанию, женщина выпила водки, а потом начала учить мужчину уму разуму. Ему это не понравилось, вспыхнула ссора, женщина взялась за нож и  пырнула благоверного в грудь. Удар оказался смертельным.

Интересно, что семью характеризуют как вполне себе нормальную и не сильно пьющую. Ссорились они изредка.

Сегодня началось Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на портале Госуслуг. Мэрия предлагает липчанам на выбор 15 объектов.

Среди них Нижний парк, в котором предлагают создать площадку для выгула собак, Молодежный парк, который предлагают дополнить «современными зонами для активного отдыха», а также снести мертвые деревья, дубовая аллея в микрорайоне «Университетский», и т.д. Все объекты можно посмотреть здесь.

Голосование продлится до 12 июня.  Пять территорий, получивших наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году.

Липчан уже много лет спрашивают о том, какие объекты нужно благоустроить в городе. Много раз горожане голосовали за Каменный лог, которого сейчас даже нет в списке.

«Самое важное: сделать площадку в Нижнем парке для собак. Мне кажется, кто это предложил, больше ни о чём не думает. Наверно, это самое необходимое. А возле своего дома нельзя погулять с собакой? Надо в Нижнем парке!», — возмутился ЛС.

«Моё предложение — обустроить Комсомольский пруд, убрать Трибуну, или как она сейчас называется, и другие места попоек, очистить пруд. Посадить деревья и поставить нормальные лавочки. Обустроить пешеходную зону от Торнадо до Ноябрьского. А насчёт собачьей площадки, ну не знаю. Весь город собачья площадка», — добавила Animal planet.

«А Каменный лог от Центрального рынка и до Комсомольского пруда, походу, никому не нужен? А это центр города», — заметил Так как есть.

«За Каменный лог голосовали, воз и ныне там», — напомнил Было уже.

У Быханова сада как на дрожжах растет новый жилой массив. Но до сих пор непонятно, где будут учиться школьники-новоселы.

Предполагалось построить новую школу на месте 24-й. Однако места для новостройки не достаточно — рядом участок Министерства обороны. Мэрия надеялась обменяться с военными участками, но те не захотели.

Что теперь делать? Вопрос открыт. Первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев предложил перестроить школу № 24, увеличив ее вместимость.

В центре города, где строится элитное жилье, проблема не только со школой, но и с детскими садами — их нет. У мэрии в планах строительство сада на 150 мест и обустройство трех детсадов — на 160, 100 и 90 мест на первых этажах новых домов или в пристройках к ним.

«Сначала запроектировали, забыв про отсутствие места для строительства школы, наличия дорог и инфраструктуры, а теперь спасаем утопающего в этом болоте? Жители Карьера твердят об этом уже более пяти лет, но администрация делает удивлённое лицо, что и не в курсе об этих проблемах! Ха-Ха-Ха! Плакать хочется», — написал Домовой.

«Главное прибыль получить», — считает Петрович.

«В общем, перспективы не радужные. Как обычно, чего-то не додумали до начала строительства. ЗЫ: В.Матвиенко на днях сказала, что хватит строить человейники. Пора, наконец, уже думать о людях», — напомнил Да уж.

«Вот что бывает, когда за градостроение отвечает чиновник без профильного образования», — пояснил Гость1.

«Построить школу на территории Быханова сада, его и так уже кромсают со всех сторон. А что? Нижний парк застраивается, Зеленый остров стал лысым. Думаю, администрация поддержит», — заявил Предлагаю.

«Испахабили весь Липецк, из зелёного городка превратился не известно во что, лезут в центр, что мест больше нет», — возмутилась Липчанка.

Сегодня ночью в Липецке около 0 градусов, завтра, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +8 до +10.

И обратите внимание, 25 апреля пройдет 50-я ежегодная легкоатлетическая эстафета среди студентов ЛГТУ. На время забега  центр Липецка будет перекрыт.



