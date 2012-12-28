Выходные в Липецке: международный фестиваль, разговоры о еде, ожидание феерии от «Металлурга»

Главные мероприятия наступившего уикенда.

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В Липецке начало теплеть: днём в субботу, 6 июня, будет от +23 до +25 градусов, а в воскресенье, 7 июня – уже от +25 до +27. Выходные пройдут без существенных осадков.













В частном секторе испытают временные неудобства жители улиц Загорской, Средней, переулков Макаренко, Рылеева, Пестеля.









7 июня с 10:00 расстанутся с комфортом:





- ул. им. П.И.Смородина, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 16.

















В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается IV Международный фестиваль народного творчества имени А.П. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» (6+).









Фото vk.com/ocknt





6 июня в 10:00 начнутся конкурсные выступления коллективов из Белоруссии и десятков регионов РФ.





6 июня в 12:00 в Историко-культурном музее 9ул. Космонавтов, 2), где на неделе открылась выставка «Щи да каша – пища наша», состоится беседа и историком Николаем Сапелкиным «Русская кухня» (12+).









6 июня в 12:00 юных художников приглашают в Нижний парк к путевому домику Петра I на «Пленер под дубом» (12+).









С 10:00 до 18:00 в Быхановом саду пройдёт фестиваль «Цветущий Липецк» (6+).









6 июня в 18:00 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет спектакль «Джек» (12+).













6 июня в 11:00 – «Машенька и Медведь». В. Швембергер. Сказка (0+).













7 июня в 11:00 – «Три поросёнка». С. Михалков. Сказка (0+).

6 июня на Зеленом острове состоится региональный этап V Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста» (6+).









6 июня в 16:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкие футболисты примут «Арсенал-2» из Тулы (6+).









Встреча в 14:55 возле гостиницы «Советской». Вместе с главным библиографом отдела краеведения нашей библиотеки Светланой Корнеевой вы пройдете по Театральной и Соборной площади, Нижнему парку, площади Петра Великого и улице Ленина. Вас ждет рассказ об истории каждого памятного места на маршруте.













Первый раз в 2026 году рубрика выходного дня выходит летом, поэтому в качестве музыкального подарка липчанам мы выбрали творчество местной группы «Со стороны леса» и их клип на инструментальную композицию «Мост».Музыка Анатолия Емельянова, Алексея Щурова и Александра Курносова, видео Ксении Черкасовой. Приятного просмотра!6 июня с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Липовская, 9.- ул. 8 Марта, 3;- ул. Ворошилова, 11;- ул. Толстого, 40, 42, 44;- ул. Тельмана, 88.В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.6 июня с 9:00 до 17:00 обесточат:7 июня с 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию:- ул. им. А.Г. Стаханова, 3, 5, 7, 9;- ул. им. Водопьянова, 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33.Расписание мероприятий в парках и общественных пространствах на графике мэрии Липецка.7 июня в 14:00 начнётся гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля и пройдёт торжественная церемония награждения победителей.Вы узнаете много нового о жизни и питании наших предков. Например, о том, почему хлеб покрывал 75% рациона. Или - чем отличалась еда крестьянина от барской. Спойлер: не качеством, а количеством.Будут создавать зарисовки с натуры на свежем воздухе, желательно – на пушкинскую тематику, ведь официально мероприятие посвящено 227-й годовщине со дня рождения «солнца русской поэзии».В программе концертные номера, аквагрим, выставка-продажа саженцев цветов, мастер-классы по их выращиванию.У героев этой удивительной истории пропала собака. Её поиски положили начало событиям, убеждающим в том, что доброта спасёт мир.Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) ждёт юных зрителей и их родителей:Расписание стартов:12:30 — малыши на беговелах (2022 г. р. и младше, 200 м);12:40 — мальчики и девочки (2017—2021 гг. р., 1000 м);13:00 — участники (2013—2016 гг. р., 1800 м);13:15 — юноши и девушки (2009—2012 гг. р., 5400 м);13:50 — взрослые спортсмены (2008 г. р. и старше, 7200 м).В этом году «сталевары» демонстрируют красивую атакующую игру, но порой находит коса на камень – не реализуют десяток моментов и играют вничью. Из-за этого отставание от лидирующего тамбовского «Спартака» уже великовато, при том, что конкуренты действуют строго от обороны и по принципу «бей вперёд – игра придёт». Но за приверженность атакующему футболу наша команда должно быть вознаграждена! Главное – больше не допускать потерь и шаг за шагом настичь соперников. Все кругом признают: по игре во втором дивизионе в 2026 году наша команда – самая зрелищная и интересная.7 июня в 15:00 липчан приглашают на образную экскурсию по историческому центру городаУчастие бесплатное.7 июня в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина состоится открытие художественной выставки «Как прекрасен этот мир»Творчество участников народной студии изобразительного искусства ОЦКНТиК, которую много лет возглавляет живописец, известный педагог Александр Павлович Леликов. В экспозиции будут представлено лето во всей его красе: живописные пейзажи и прекрасные цветочные композиции.Вход свободной.