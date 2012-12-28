20 минут назад
После погони за автомобилем пассажир набросился на сотрудника ДПС с кулаками
Дело дошло до суда.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, речь идёт о событиях, которые произошли вечером 31 октября прошлого года. Обвиняемый находился в автомобиле «Митсубиси Лансер», водитель которого не подчинился требованию патруля ДПС об остановке.
По данным следствия, когда полицейские остановили машину и повели водителя в патрульную машину, пассажир попытался его освободить. В присутствии посторонних он обложил полицейского матом, а потом несколько раз ударил автоинспектора.
Уголовное дело расследовал следственный комитет.
