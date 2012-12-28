После погони за автомобилем пассажир набросился на сотрудника ДПС с кулаками

Дело дошло до суда.

Обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС липчанина будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по статье З19 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и части второй статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Дело рассмотрит Советский суд.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, речь идёт о событиях, которые произошли вечером 31 октября прошлого года. Обвиняемый находился в автомобиле «Митсубиси Лансер», водитель которого не подчинился требованию патруля ДПС об остановке.По данным следствия, когда полицейские остановили машину и повели водителя в патрульную машину, пассажир попытался его освободить. В присутствии посторонних он обложил полицейского матом, а потом несколько раз ударил автоинспектора.Уголовное дело расследовал следственный комитет.