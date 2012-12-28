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40 минут назад

Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса

Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Левобережный районный суд вынес приговор 53-летнему и 49-летнему липчанам за мошенничество и кражу группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба: каждый получил по 4,5 года лишения свободы, но один из них, ранее судимый — в колонии особого режима, второй — строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Об истории, которая произошла в ноябре прошлого года, мы уже рассказывали. Липчанин забыл на сиденье в автобусе смартфон и портмоне c банковскими картами и 10 000 рублей. На улице он  обратился за помощью к двоим прохожим — попросил у них телефон, чтобы позвонить себе. Так он узнал, что его вещи пассажиры передали водителю автобуса, который согласился на обратном пути вернуть их.

Поблагодарив прохожих, липчанин пошел на остановку ждать автобус. А его случайные помощники проехали несколько остановок вперед и догнали нужный автобус. Один из них подошел к водителю и под видом забывшего вещи пассажира забрал их. Похищенное они тут же разделили, а при помощи обнаруженной в кошельке банковской карты купили спиртное, сигареты и другие товары.

Ущерб от кражи вещей составил 17 тысяч рублей. Кроме того, друзья потратили с банковской карты мужчины семь тысяч рублей. А ещё выяснилось, что один из них ранее также нашел чужую банковскую карту и потратил с нее 3,9 тысячи рублей.
мошенничество
кража
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