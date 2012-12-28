«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Происшествия
104
40 минут назад
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Об истории, которая произошла в ноябре прошлого года, мы уже рассказывали. Липчанин забыл на сиденье в автобусе смартфон и портмоне c банковскими картами и 10 000 рублей. На улице он обратился за помощью к двоим прохожим — попросил у них телефон, чтобы позвонить себе. Так он узнал, что его вещи пассажиры передали водителю автобуса, который согласился на обратном пути вернуть их.
Поблагодарив прохожих, липчанин пошел на остановку ждать автобус. А его случайные помощники проехали несколько остановок вперед и догнали нужный автобус. Один из них подошел к водителю и под видом забывшего вещи пассажира забрал их. Похищенное они тут же разделили, а при помощи обнаруженной в кошельке банковской карты купили спиртное, сигареты и другие товары.
Ущерб от кражи вещей составил 17 тысяч рублей. Кроме того, друзья потратили с банковской карты мужчины семь тысяч рублей. А ещё выяснилось, что один из них ранее также нашел чужую банковскую карту и потратил с нее 3,9 тысячи рублей.
0
0
1
0
0
Комментарии