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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: 6-летний мальчик погиб в ДТП, опасный дом и липецкое наследие Шамана

Сегодня, 5 июня, в ДТП погиб 6-летний мальчик, липчане опасаются расселенного дома, и Шаман рассказал, чем занимался в Липецке.

Сегодня утром на дороге Грязи-Добринка перевернулась «Ока». В ДТП погиб 6-летний мальчик.

По предварительной версии, 72-летнему водитель потерял управление машиной, кога ему стало плохо. «Ока» сбила дорожные знаки и опрокинулась в кювет. В машине ехала семья: дедушка с бабушкой и мама с маленьким сыном. Всех взрослых госпитализировали.


«Соболезнования родным и близким. Ужасная потеря», — написал Ужас.

Накануне вечером 4 июня во дворе дома № 13 на улице Кривенкова загорелся автомобиль «Форд». Огонь от него перекинулся на соседний «Фольксваген», но пожарные не дали пламени распространиться.

Недавно расселенный дом в 9 микрорайоне может быть опасен для окружающих. Вандалы взломали входные двери в двух подъездах. И теперь по дому ходят подозрительные личности и выносят все более-менее ценное из того, что оставили жильцы.

Напомним, строение аварийное и в любой момент может сложиться как карточный домик — поэтому-то его и расселили.

Однако в мэрии пока не знают, что делать с этим домом. Чтобы его снести, требуется 30 миллионов рублей, в городском бюджете таких денег сейчас нет. Не привлек дом и бизнес — продать участок с развалюхой под застройку не удалось.

Комментаторы GOROD48 предложили несколько вариантов решения проблемы, сразу скажем, не все из них рабочие. 

«Самый короткий анекдот. Что делать с этим зданием, в мэрии не знают», — возмутился комментатор.

«Я научу, тут всё просто. Нужно вырыть вокруг здания ров, заполнить его водой и пустить крокодилов. Не благодарите», — предложил Домашний козлик.

«Может, переоборудуйте в квартиры-студии (должно получиться около 500), и заселяйте назад людей. Каждому студию. И ещё примерно 200 должны остаться пустыми, которые можно продать», — считает Y.

«Отдайте земельный участок бесплатно под застройку застройщику, и всё сами снесут. Видимо не хотят отдать бесплатно», — версия Жителя.

«Предложение мэрии — отдайте этот земельный участок Строймастеру, пусть только от Космонавтов-Гагарина отстанут!» — добавила Елена, напомнив больную историю.

Накануне в Липецке прошел концерт Ярослава Дронова, так же известного как Шаман. Перед выступлением он  побывал у памятника Александру Невскому, назвав его «своим наследием» — в постамент монумента врезана цитата из его песни «Встанем».



Эта новость сегодня стала самой популярной на GOROD48.

«Правильно, летом памятник посещать нужно, зимой без языка остаться можно», — съязвил ЮВП.

Завтра в Липецке прекрасная погода: сухо и от +23 до +25 градусов.
вечЁрка
ДТП
ЖКХ
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Комментарии (1)

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Буквоед
54 минуты назад
О,уже по-русски пишут!Глядишь,скоро и родное имя вспомнят!Так,на всякий случай-Ярослав.
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