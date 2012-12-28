«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Общество
254
сегодня, 20:26
1
Липецкая вечЁрка: 6-летний мальчик погиб в ДТП, опасный дом и липецкое наследие Шамана
Сегодня, 5 июня, в ДТП погиб 6-летний мальчик, липчане опасаются расселенного дома, и Шаман рассказал, чем занимался в Липецке.
По предварительной версии, 72-летнему водитель потерял управление машиной, кога ему стало плохо. «Ока» сбила дорожные знаки и опрокинулась в кювет. В машине ехала семья: дедушка с бабушкой и мама с маленьким сыном. Всех взрослых госпитализировали.
«Соболезнования родным и близким. Ужасная потеря», — написал Ужас.
Накануне вечером 4 июня во дворе дома № 13 на улице Кривенкова загорелся автомобиль «Форд». Огонь от него перекинулся на соседний «Фольксваген», но пожарные не дали пламени распространиться.
Недавно расселенный дом в 9 микрорайоне может быть опасен для окружающих. Вандалы взломали входные двери в двух подъездах. И теперь по дому ходят подозрительные личности и выносят все более-менее ценное из того, что оставили жильцы.
Напомним, строение аварийное и в любой момент может сложиться как карточный домик — поэтому-то его и расселили.
Однако в мэрии пока не знают, что делать с этим домом. Чтобы его снести, требуется 30 миллионов рублей, в городском бюджете таких денег сейчас нет. Не привлек дом и бизнес — продать участок с развалюхой под застройку не удалось.
Комментаторы GOROD48 предложили несколько вариантов решения проблемы, сразу скажем, не все из них рабочие.
«Самый короткий анекдот. Что делать с этим зданием, в мэрии не знают», — возмутился комментатор.
«Я научу, тут всё просто. Нужно вырыть вокруг здания ров, заполнить его водой и пустить крокодилов. Не благодарите», — предложил Домашний козлик.
«Может, переоборудуйте в квартиры-студии (должно получиться около 500), и заселяйте назад людей. Каждому студию. И ещё примерно 200 должны остаться пустыми, которые можно продать», — считает Y.
«Отдайте земельный участок бесплатно под застройку застройщику, и всё сами снесут. Видимо не хотят отдать бесплатно», — версия Жителя.
«Предложение мэрии — отдайте этот земельный участок Строймастеру, пусть только от Космонавтов-Гагарина отстанут!» — добавила Елена, напомнив больную историю.
Накануне в Липецке прошел концерт Ярослава Дронова, так же известного как Шаман. Перед выступлением он побывал у памятника Александру Невскому, назвав его «своим наследием» — в постамент монумента врезана цитата из его песни «Встанем».
Эта новость сегодня стала самой популярной на GOROD48.
«Правильно, летом памятник посещать нужно, зимой без языка остаться можно», — съязвил ЮВП.
Завтра в Липецке прекрасная погода: сухо и от +23 до +25 градусов.
1
0
0
1
1
Комментарии (1)