Липецкая вечЁрка: 6-летний мальчик погиб в ДТП, опасный дом и липецкое наследие Шамана

Сегодня, 5 июня, в ДТП погиб 6-летний мальчик, липчане опасаются расселенного дома, и Шаман рассказал, чем занимался в Липецке.