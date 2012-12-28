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сегодня, 10:28
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Третий день лета: на дорогах области пострадали пятеро детей

Один мальчик попал под машину, четверо — получили травмы на двухколесном транспорте.

3 июня на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек, пятеро из них — дети.

6-летний мальчик был доставлен в больницу с улицы Левобережной в Липецке, где он попал под автомобиль «ГАЗ» 42-летнего водителя. 

В Усмани на улице Вельяминова электросамокат, на котором передвигались два 12-летних подростка, столкнулся с «Ладой Грантой» 35-летней женщины. Оба подростка получили травмы.

Подобная авария произошла в Грязях на улице Гризодубовой: «Лада Приора» с 43-летней женщиной за рулем столкнулась с мотоциклом под управлением 13-летнего подростка. Пострадали юный мотоциклист и его пассажир-ровесник.

Добавим, что за три дня с начала лета в дорожных авариях пострадали уже 10 детей и подростков. 

Вчера  в Липецке на улице Карла Либкнехта столкнулись автобус и «Лада Гранта» под управлением 26-летнего водителя. В аварии получила травмы 74-летняя пассажирка автобуса, она госпитализирована.

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В Данковском округе на дороге Лев-Толстой – Данков столкнулись автомобиль «Форд» с 38-летним мужчиной за рулем и мопед под управлением 19-летнего парня. С места аварии доставлен в больницу водитель мопеда.

авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
кит
12 минут назад
Дети- наше будущее !Потому и маткаптал ! Но почему к их безопасности такое отношение ? Пройдите по всем дворам проведите беседы с родителями и подростками ! Нулевая работа !
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День защиты детей
сегодня, 10:31
прошел
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