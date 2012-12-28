Происшествия
469
сегодня, 10:28
2
Третий день лета: на дорогах области пострадали пятеро детей
Один мальчик попал под машину, четверо — получили травмы на двухколесном транспорте.
6-летний мальчик был доставлен в больницу с улицы Левобережной в Липецке, где он попал под автомобиль «ГАЗ» 42-летнего водителя.
В Усмани на улице Вельяминова электросамокат, на котором передвигались два 12-летних подростка, столкнулся с «Ладой Грантой» 35-летней женщины. Оба подростка получили травмы.
Подобная авария произошла в Грязях на улице Гризодубовой: «Лада Приора» с 43-летней женщиной за рулем столкнулась с мотоциклом под управлением 13-летнего подростка. Пострадали юный мотоциклист и его пассажир-ровесник.
Добавим, что за три дня с начала лета в дорожных авариях пострадали уже 10 детей и подростков.
Вчера в Липецке на улице Карла Либкнехта столкнулись автобус и «Лада Гранта» под управлением 26-летнего водителя. В аварии получила травмы 74-летняя пассажирка автобуса, она госпитализирована.
В Данковском округе на дороге Лев-Толстой – Данков столкнулись автомобиль «Форд» с 38-летним мужчиной за рулем и мопед под управлением 19-летнего парня. С места аварии доставлен в больницу водитель мопеда.
0
0
0
1
1
Комментарии (2)