Третий день лета: на дорогах области пострадали пятеро детей

Один мальчик попал под машину, четверо — получили травмы на двухколесном транспорте.



3 июня на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек, пятеро из них — дети.6-летний мальчик был доставлен в больницу с улицы Левобережной в Липецке, где он попал под автомобиль «ГАЗ» 42-летнего водителя.В Усмани на улице Вельяминова электросамокат, на котором передвигались два 12-летних подростка, столкнулся с «Ладой Грантой» 35-летней женщины. Оба подростка получили травмы.Подобная авария произошла в Грязях на улице Гризодубовой: «Лада Приора» с 43-летней женщиной за рулем столкнулась с мотоциклом под управлением 13-летнего подростка. Пострадали юный мотоциклист и его пассажир-ровесник.Добавим, что за три дня с начала лета в дорожных авариях пострадали уже 10 детей и подростков.Вчера в Липецке на улице Карла Либкнехта столкнулись автобус и «Лада Гранта» под управлением 26-летнего водителя. В аварии получила травмы 74-летняя пассажирка автобуса, она госпитализирована.В Данковском округе на дороге Лев-Толстой – Данков столкнулись автомобиль «Форд» с 38-летним мужчиной за рулем и мопед под управлением 19-летнего парня. С места аварии доставлен в больницу водитель мопеда.