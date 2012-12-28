Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Происшествия
В лесополосе под Липецком нашли труп
Происшествия
Отопительный сезон в Липецке затягивается
Общество
Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
Происшествия
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Общество
На шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»
Общество
63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы
Происшествия
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Происшествия
Инспектор ДПС спас пенсионерку из горящего дома
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт
Общество
Какая новость впечатлила вас больше всего в последнее время?
Говорит Липецк
Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»?
Общество
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Происшествия
Двое липчан перешли по ссылкам и лишились денег
Происшествия
Больше 10 улиц Липецка остались без горячей воды
Общество
Обнародовано видео задержания наркокурьеров с метадоном и гашишем
Происшествия
После погони за автомобилем пассажир набросился на сотрудника ДПС с кулаками
Происшествия
На улице Баумана забили ключи
Происшествия
Ельчанин нашёл в тамбуре телефон и сел на два месяца 15 дней
Происшествия
Читать все
Происшествия
168
16 минут назад

Ельчанин нашёл в тамбуре телефон и сел на два месяца 15 дней

До этого мужчина спас от переохлаждения его хозяина.

37- летний ельчанин, не вернувший найденный телефон, отправился на два месяца 15 дней в колонию-поселение.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на полу тамбура одного из многоквартирных домов Ельца он нашёл телефон «Tecno Spark 10» стоимостью около пяти тысяч рублей. Поднял его и забрал себе.

В суде ельчанин признал вину и рассказал: по дороге в гости к другу он заметил лежащего в снегу пьяного мужчину и решил не оставаться в стороне от беды. Он вызвал медиков, а потом с водителем скорой донесли мужчину до подъезда и оставили его в тамбуре на первом этаже. Побыв у живущего в том же подъезде товарища, ельчанин нашёл телефон, который забрал себе.

В суде выяснилось: ранее ельчанин уже был судим и наказание без лишения свободы не возымело действия. Срок назначали по совокупности приговоров.
кража
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить