Ельчанин нашёл в тамбуре телефон и сел на два месяца 15 дней

До этого мужчина спас от переохлаждения его хозяина.

37- летний ельчанин, не вернувший найденный телефон, отправился на два месяца 15 дней в колонию-поселение.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на полу тамбура одного из многоквартирных домов Ельца он нашёл телефон «Tecno Spark 10» стоимостью около пяти тысяч рублей. Поднял его и забрал себе.В суде ельчанин признал вину и рассказал: по дороге в гости к другу он заметил лежащего в снегу пьяного мужчину и решил не оставаться в стороне от беды. Он вызвал медиков, а потом с водителем скорой донесли мужчину до подъезда и оставили его в тамбуре на первом этаже. Побыв у живущего в том же подъезде товарища, ельчанин нашёл телефон, который забрал себе.В суде выяснилось: ранее ельчанин уже был судим и наказание без лишения свободы не возымело действия. Срок назначали по совокупности приговоров.