Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт
Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Происшествия
сегодня, 08:41
Обнародовано видео задержания наркокурьеров с метадоном и гашишем
Наркотики перевозили в такси.
«В машине полицейские обнаружили сумку, в которой находился полимерный сверток с метадоном общей массой почти 100 граммов. Кроме того, в кармане правой задней двери автомобиля оперативники обнаружили пачку сигарет, в которой находилось 0,2 грамма гашиша», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ). Пассажиры автомобиля арестованы на время следствия, водитель допрошен в качестве свидетеля.
Подозреваемые уже дали признательные показания. Установлено, что партию «синтетики» они забрали из тайника и должны были доставить в Липецкую область для дальнейшего сбыта.
Комментарии (2)