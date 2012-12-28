Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Происшествия
Отопительный сезон в Липецке затягивается
Общество
В лесополосе под Липецком нашли труп
Происшествия
Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
Происшествия
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Общество
75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей
Происшествия
«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»
Общество
На шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Упавшее дерево повредило окно общежития
Общество
63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы
Происшествия
Читать все
На шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт
Общество
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Происшествия
В Липецкой области седьмой год сажают «Сад памяти»
Общество
63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы
Происшествия
В лесополосе под Липецком нашли труп
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Общество
Обнародовано видео задержания наркокурьеров с метадоном и гашишем
Происшествия
Двое липчан перешли по ссылкам и лишились денег
Происшествия
Больше 10 улиц Липецка остались без горячей воды
Общество
Читать все
Происшествия
878
сегодня, 08:41
2

Обнародовано видео задержания наркокурьеров с метадоном и гашишем

Наркотики перевозили в такси.

В автомобиле такси  нашли партию «синтетики». Машину под управлением 24-летнего мужчины полицейские остановили на 339-м километре трассы «Дон» в Становлянском округе. В такси также были двое пассажиров — 24-летний и 26-летний уроженцы одной из республик ближнего зарубежья.

«В машине полицейские обнаружили сумку, в которой находился полимерный сверток с метадоном общей массой почти 100 граммов. Кроме того, в кармане правой задней двери автомобиля оперативники обнаружили пачку сигарет, в которой находилось 0,2 грамма гашиша», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ). Пассажиры автомобиля арестованы на время следствия, водитель допрошен в качестве свидетеля.

Подозреваемые уже дали признательные показания. Установлено, что партию «синтетики» они забрали из тайника и должны были доставить в Липецкую область для дальнейшего сбыта. 
наркотики
0
0
3
6
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Георгий
23 минуты назад
И снова эти самые.
Ответить
Наркобарон с Колумбии
58 минут назад
Метадон они нашли. Надо же! До нас Вам ещé далеко
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить