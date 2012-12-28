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378
вчера, 20:18
Отбой ракетной опасности
В Липецкой области объявлен отбой ракетной опасности.
воздушная тревога
БПЛА
7
3
0
3
3
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