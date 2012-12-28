Пришла с маникюра, выпила рюмку и пырнула мужа ножом: дело об убийстве ушло в суд

Поножовщина произошла буквально на пустом месте.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 45-летней липчанки, обвиняемой в убийстве мужа-ровесника.Эта семейная драма развернулась вечером 22 января на улице Гагарина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 45-летняя липчанка вернулась домой с маникюра и застала мужа за выпивкой. Он предложил жене присоединиться и она согласилась, выпив рюмку водки.После этого подвыпившая женщина начала учить мужа жизни и потребовала прекратить дальше пьянство. Мужу это не понравилось. На этом фоне возникла семейная ссора.По версии следствия, в ходе конфликта женщина нанесла мужу удар кухонным ножом в грудь. Проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов оказалось смертельным.Интересно, что семью характеризуют как вполне себе нормальную и не сильно пьющую. Ссорились они изредка, когда выпивали.