«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Происшествия
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54 минуты назад
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Желтый уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области почти сутки
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