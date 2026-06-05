Полиция ищет изрисовавших ночью подъезд подростков

А жильцы предлагают парням прийти с растворителем и все отмыть.

Сегодня ночью в подъезде дома №24 по улице Терешковой изрисовали стены, лифты и входную дверь. Предполагаемых авторов граффити записала камера домофона.«Помогите, пожалуйста, найти героев. Я написала заявление в полицию. Хочу предложить этим героям прийти с растворителем и все отмыть. Тогда заявление заберу», — написала GOROD48 одна из жительниц дома.— Заявление поступило в полицию сегодня. Его проверяет подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Липецку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Юных художников ищут.