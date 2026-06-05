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Полиция ищет изрисовавших ночью подъезд подростков

А жильцы предлагают парням прийти с растворителем и все отмыть.

Сегодня ночью в подъезде дома №24 по улице Терешковой изрисовали стены, лифты и входную дверь. Предполагаемых авторов граффити записала камера домофона.

«Помогите, пожалуйста, найти героев. Я написала заявление в полицию. Хочу предложить этим героям прийти с растворителем и все отмыть. Тогда заявление заберу», — написала GOROD48 одна из жительниц дома.

— Заявление поступило в полицию сегодня. Его проверяет подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Липецку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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ЖКХ
хулиганство
вандализм
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Юрист со стажем
7 минут назад
Малолетних * заставить отмывать своé творчество, а потом посадить на 15 суток. А с родителей - по 100 тысяч каждому жильцу дома за моральный ущерб...
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Медонос
28 минут назад
Ничего не изменится, пока не введут штрафные возвраты материнского капитала, который даётся на воспитание детей.
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Учитель
33 минуты назад
Надо как в Японии устроить каникулы только в августе. И побольше задавать на лето.
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Семечка
35 минут назад
Пусть в своей квартире родителям всё изгадят и живут.
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Обращение к жильцам
36 минут назад
Не пускайте в подъезды чужих!!! Некоторые глупые люди открывают домофон и не спрашивают. Другие верят, что входящие "ключи забыли"!
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Гордый
37 минут назад
Штраф на родителей тысяч по 50т.р. лучшая мотивация
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Воспитатель
41 минуту назад
Практика на лето. Ещё и на все лето на обслуживание этим двум * , веники , ведра, швабры. Могли бы и фото более четчи выложить, быстрее объявились.
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Бабаха
42 минуты назад
Смешные, рожи замазали и просят найти)))
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А
45 минут назад
Все от безделия нужны трудовые лагеря. Везде бардак
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Ванька Грозный
47 минут назад
Красотища-то какая , лепота!
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