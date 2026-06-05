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Происшествия
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сегодня, 17:18
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Полиция ищет изрисовавших ночью подъезд подростков
А жильцы предлагают парням прийти с растворителем и все отмыть.
«Помогите, пожалуйста, найти героев. Я написала заявление в полицию. Хочу предложить этим героям прийти с растворителем и все отмыть. Тогда заявление заберу», — написала GOROD48 одна из жительниц дома.
— Заявление поступило в полицию сегодня. Его проверяет подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Липецку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Юных художников ищут.
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