Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
сегодня, 13:42
3

41-летняя сотрудница организации по оказанию услуг передала данные о мужчине знакомой

И теперь может сесть на пять лет.

В Липецке в отношении 41-летней сотрудницы организации по оказанию услуг возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации (по части третьей статьи 272 УК РФ). Причём вскрылся этот факт случайно — в феврале в полицию обратился липчанин, который получил на электронную почту сообщение с просьбой оценить оказанные ему услуги, а он никуда не обращался и решил, что его аккаунтом завладели мошенники.

«Полицейские установили, что подозреваемая по просьбе знакомой осуществила неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения, произведя выгрузку данных о жителе региона. Полученную неправомерным путём информацию передала третьим лицам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Санкции вменяемой ей статьи — до пяти лет лишения свободы.
0
0
3
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
14 минут назад
А как исполнять наказ руководства по увеличению численности населения!!! Эта женщина достойна награды!!!
Ответить
135
55 минут назад
Что же это за данные такие?
Ответить
Житель города
59 минут назад
Познакомиться, да, хотели? Ну надо как то общение завязать, а тут на тебе
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить