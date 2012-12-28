41-летняя сотрудница организации по оказанию услуг передала данные о мужчине знакомой
И теперь может сесть на пять лет.
«Полицейские установили, что подозреваемая по просьбе знакомой осуществила неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения, произведя выгрузку данных о жителе региона. Полученную неправомерным путём информацию передала третьим лицам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Санкции вменяемой ей статьи — до пяти лет лишения свободы.
