41-летняя сотрудница организации по оказанию услуг передала данные о мужчине знакомой

И теперь может сесть на пять лет.

В Липецке в отношении 41-летней сотрудницы организации по оказанию услуг возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации (по части третьей статьи 272 УК РФ). Причём вскрылся этот факт случайно — в феврале в полицию обратился липчанин, который получил на электронную почту сообщение с просьбой оценить оказанные ему услуги, а он никуда не обращался и решил, что его аккаунтом завладели мошенники.«Полицейские установили, что подозреваемая по просьбе знакомой осуществила неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения, произведя выгрузку данных о жителе региона. Полученную неправомерным путём информацию передала третьим лицам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Санкции вменяемой ей статьи — до пяти лет лишения свободы.