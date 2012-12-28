В Липецкой области до +11

Ночью снова — заморозки.



22 апреля Липецкая область будет находиться в тылу циклона, существенных осадков не ожидается. 23 и 24 апреля регион попадет под влияние циклона с северо-запада — ожидаются осадки различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — около 0 градусов, днем — от +8 до +10.День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов мороза.