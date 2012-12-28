Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Происшествия
«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Общество
Липчанкам предлагали места с зарплатами от 50 тысяч и выше
Общество
Пекарь получила тяжёлые травмы: 46-летняя женщина попала под лопасти корыта брожения
Происшествия
Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку»
Общество
Двери нараспашку: 120-квартирная расселенная пятиэтажка может стать источником беды
Общество
Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Общество
Во время ремонта дома купцов Игумновых найдено интересное кольцо XIX века
Общество
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Происшествия
Читать все
Спортплощадки на Зеленом острове стали платными
Общество
УК должна обязать бар демонтировать пищащую вытяжку на фасаде дома на Советской
Общество
В ежедневном простое из-за неисправностей находится до 40 муниципальных автобусов
Общество
Бар в «Елецком» продал пиво навынос после девяти вечера: предпринимателя оштрафовали
Общество
Советская и Первомайская вошли в самую крупную закупку на ремонт дорог в Липецке
Общество
Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»
Происшествия
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Происшествия
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Происшествия
Расчищенная от мусора на Осеннем проезде площадка снова превращена в незаконную свалку
Общество
Два автомобиля горели на улице Кривенкова
Происшествия
Читать все
Происшествия
111
39 минут назад
3

В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет

Около 30% участников опроса Банка России так или иначе сталкивались с аферистами, 2% из опрошенных остались без денег.

Портрет жертвы мошенников составлен в Липецкой области по итогам опроса Банка России о безопасности финансовых услуг за 2025 год.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, наиболее уязвимой группой оказались работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образованием.

С мошенниками сталкивалось около 30% респондентов, а 2% участников опроса сообщили, что потеряли деньги из-за злоумышленников.

Мошенники использовали для обмана телефонные звонки и SMS. Чаще всего жертвы обмана называли код из сообщений. При потере денег большинство липчан сразу обращались в полицию и банк.

Для борьбы с мошенниками придумывают всё новые и новые меры. С 2026 года количество признаков, по которым банки считают операции подозрительными, увеличено с 6 до 12. Например, если за 48 часов до перевода произошла смена телефонного номера на Госуслугах, банк на два дня приостановит операцию и уведомит клиента. Перевод будет исполнен немедленно, если человек его подтвердит.
мошенничество
0
0
0
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мистер очевидность
13 минут назад
Очередная чушь, пенсионеры слабое звено, и об этом нужно кричать из каждого утюга, какой только пустобрех составляет эти пустышки, как будто специально отводят от реальной проблемы, вредители...
Ответить
чё-а
20 минут назад
Одни зуммеры! А где же пенсионеры.?
Ответить
Антон
29 минут назад
странно, а в новостях постоянно жертвами мошенников фигурируют женщины пенсионеры
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить