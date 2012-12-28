В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет

Около 30% участников опроса Банка России так или иначе сталкивались с аферистами, 2% из опрошенных остались без денег.

Портрет жертвы мошенников составлен в Липецкой области по итогам опроса Банка России о безопасности финансовых услуг за 2025 год.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, наиболее уязвимой группой оказались работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образованием.С мошенниками сталкивалось около 30% респондентов, а 2% участников опроса сообщили, что потеряли деньги из-за злоумышленников.Мошенники использовали для обмана телефонные звонки и SMS. Чаще всего жертвы обмана называли код из сообщений. При потере денег большинство липчан сразу обращались в полицию и банк.Для борьбы с мошенниками придумывают всё новые и новые меры. С 2026 года количество признаков, по которым банки считают операции подозрительными, увеличено с 6 до 12. Например, если за 48 часов до перевода произошла смена телефонного номера на Госуслугах, банк на два дня приостановит операцию и уведомит клиента. Перевод будет исполнен немедленно, если человек его подтвердит.