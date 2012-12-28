73-летней пенсионерке из Грязей вернули отправленные мошенникам 150 000 рублей

Деньги через суд взыскали с владельца счёта как неосновательное обогащение.

Грязинская межрайонная прокуратура через суд добилась взыскания в пользу обманутой мошенниками 73-летней пенсионерки 150 000 рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, был установлен владелец счёта, на который женщина перевела деньги — с него взыскали неосновательное обогащение. Деньги женщине уже полностью вернули.