«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Происшествия
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сегодня, 16:47
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73-летней пенсионерке из Грязей вернули отправленные мошенникам 150 000 рублей
Деньги через суд взыскали с владельца счёта как неосновательное обогащение.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, был установлен владелец счёта, на который женщина перевела деньги — с него взыскали неосновательное обогащение. Деньги женщине уже полностью вернули.
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