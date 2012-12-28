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Общество
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сегодня, 16:39
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Житель Липецкой области вернулся из плена
С начала СВО в результате обменов из плена вернулись 56 липчан.
В числе обменянных военнопленных — житель Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«В очередной раз СПАСИБО омбудсмену Ираиде Тихоновой, благодаря которой в списки на обмен попадают наши парни, которых мы очень ждём домой», — написал губернатор в соцсетях.
Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 185 на 185. Посредничество в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации», — говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала СВО из плена в результате обменов вернулись 56 жителей Липецкой области.
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