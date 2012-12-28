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Расчищенная от мусора на Осеннем проезде площадка снова превращена в незаконную свалку
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30 минут назад
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Расчищенная от мусора на Осеннем проезде площадка снова превращена в незаконную свалку

Камеры наблюдения сняли одного из тех, кто свозит на нее мусор. Теперь его личность устанавливают полицейские.

Под окнами дома № 2а в Осеннем проезде выросла несанкционированная свалка.

«Жильцы дома легко узнали сотрудника расположенной рядом автомойки и намерены обратиться в полицию. Разместите, пожалуйста, может, это его остановит!», — говорится в присланном GOROD48 письме с фотографиями человека с тачкой.

Администрация Липецка уже обратились в полицию по поводу незаконной свалки. Дело в том, что недавно площадку на Осеннем проезде, 2 от мусора расчистили бизнесмены. А спустя несколько дней камеры наблюдения зафиксировали местного жителя, который свозил мусор к производственной базе на пересечении проездов Базовый и Осенний.

Сотрудники мэрии передали видеозапись полицейским для установления личности гражданина. После этого будет возбуждено административное дело, а нарушителю грозит штраф.
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Комментарии (1)

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Мнение психолога
23 минуты назад
Больше камер, больше порядка, все гениальное, просто...
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