Расчищенная от мусора на Осеннем проезде площадка снова превращена в незаконную свалку

Камеры наблюдения сняли одного из тех, кто свозит на нее мусор. Теперь его личность устанавливают полицейские.

Под окнами дома № 2а в Осеннем проезде выросла несанкционированная свалка.«Жильцы дома легко узнали сотрудника расположенной рядом автомойки и намерены обратиться в полицию. Разместите, пожалуйста, может, это его остановит!», — говорится в присланном GOROD48 письме с фотографиями человека с тачкой.Администрация Липецка уже обратились в полицию по поводу незаконной свалки. Дело в том, что недавно площадку на Осеннем проезде, 2 от мусора расчистили бизнесмены. А спустя несколько дней камеры наблюдения зафиксировали местного жителя, который свозил мусор к производственной базе на пересечении проездов Базовый и Осенний.Сотрудники мэрии передали видеозапись полицейским для установления личности гражданина. После этого будет возбуждено административное дело, а нарушителю грозит штраф.