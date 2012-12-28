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Происшествия
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сегодня, 08:31
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Следователи передали в суд дело о смертельной аварии с участием такси под Липецком
В Грязинском округе завершено расследование ДТП, унесшего жизнь 57-летнего водителя службы такси.
Молодой человек за рулём «Лады Гранты» пошёл на обгон и врезался в «Хендай Солярис» — в тот момент его скорость достигала 100–105 км/ч. От полученных травм мужчина, управлявший «Хендай» службы такси, скончался на месте, а виновнику аварии понадобилась помощь врачей.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, водитель «Лады Гранты» был пристёгнут ремнём, а погибший — нет. Причиной столкновения названа невнимательность водителя «Лады» при выезде на встречную полосу. Кроме того, экспертиза выявила критическую неисправность: рабочая тормозная система его автомобиля оказалась полностью неработоспособной.
Родственник погибшего уже заявил гражданский иск в рамках уголовного дела. Чтобы обеспечить его и возможную конфискацию имущества, следователи наложили арест на «Ладу Гранту». В настоящий момент обвинительное заключение утверждено прокурором Грязинской межрайонной прокуратуры, и дело передано в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до пяти лет лишения свободы.
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