Следователи передали в суд дело о смертельной аварии с участием такси под Липецком

В Грязинском округе завершено расследование ДТП, унесшего жизнь 57-летнего водителя службы такси.

Сотрудники следственного отдела ОМВД России «Грязинский» направили в суд уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Обвинение предъявлено 25-летнему жителю Липецка. Трагедия произошла 7 марта 2026 года на 26-м километре трассы «Липецк — Октябрьское — Усмань».Молодой человек за рулём «Лады Гранты» пошёл на обгон и врезался в «Хендай Солярис» — в тот момент его скорость достигала 100–105 км/ч. От полученных травм мужчина, управлявший «Хендай» службы такси, скончался на месте, а виновнику аварии понадобилась помощь врачей.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, водитель «Лады Гранты» был пристёгнут ремнём, а погибший — нет. Причиной столкновения названа невнимательность водителя «Лады» при выезде на встречную полосу. Кроме того, экспертиза выявила критическую неисправность: рабочая тормозная система его автомобиля оказалась полностью неработоспособной.Родственник погибшего уже заявил гражданский иск в рамках уголовного дела. Чтобы обеспечить его и возможную конфискацию имущества, следователи наложили арест на «Ладу Гранту». В настоящий момент обвинительное заключение утверждено прокурором Грязинской межрайонной прокуратуры, и дело передано в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до пяти лет лишения свободы.