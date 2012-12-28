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«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
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Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами
Происшествия
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сегодня, 11:15
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Упавший в шахту лифта мужчина сломал пяточные кости
Состояние его здоровья медики расценивают как удовлетворительное.
Как сообщили GOROD48 в областном министерстве здравоохранения, мужчина находится на лечении в травматологическом отделении БСМП №1 с перелом пяточных костей. Состояние его здоровья медики расценивают как удовлетворительное.
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