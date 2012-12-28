Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Происшествия
«Додж» насмерть сбил двоих дорожных рабочих: дело направлено в суд
Происшествия
Грязная схема: бизнес экономит на вывозе мусора за счет кошельков липчан
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Липчанкам предлагали места с зарплатами от 50 тысяч и выше
Общество
Пекарь получила тяжёлые травмы: 46-летняя женщина попала под лопасти корыта брожения
Происшествия
Из кабины — в комфортный офис: еще один цех НЛМК перешел на удаленное управление кранами
НЛМК Live
Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку»
Общество
«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Общество
Налоговая банкротит «Липецкое мясо»
Общество
Читать все
«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Общество
Двери нараспашку: 190-квартирная расселенная пятиэтажка может стать источником беды
Общество
Клиента автомойки покусала собака: с предпринимателя взыскали 57 000 рублей
Происшествия
Бар в «Елецком» продал пиво навынос после девяти вечера: предпринимателя оштрафовали
Общество
Советская и Первомайская вошли в самую крупную закупку на ремонт дорог в Липецке
Общество
72-летний пенсионер отправился на два года в колонию за нападение с ножом на жену
Происшествия
Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами
Происшествия
УК должна обязать бар демонтировать пищащую вытяжку на фасаде дома на Советской
Общество
Упавший в шахту лифта мужчина сломал пяточные кости
Происшествия
Мошенники открыли купальный сезон: жительницу Усмани обманули при продаже бассейна
Происшествия
Читать все
Происшествия
639
сегодня, 11:15
2

Упавший в шахту лифта мужчина сломал пяточные кости

Состояние его здоровья медики расценивают как удовлетворительное.

Упавший в шахту лифта на улице Космонавтов, 5/4 в Липецке монтажник, которого оттуда доставали спасатели, оказался работником не лифтовой компании, как об этом сообщалось ранее, а подрядной организации регионального Фонда капремонта.

Как сообщили GOROD48 в областном министерстве здравоохранения, мужчина находится на лечении в травматологическом отделении БСМП №1 с перелом пяточных костей. Состояние его здоровья медики расценивают как удовлетворительное.
падение с высоты
0
5
2
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прораб
19 минут назад
Правила ТБ написаны кровью, несоблюдение и вот итог. Слава Богу живой, урок на всю жизнь. Скорейшего выздоровления ему.
Ответить
Буквоед
сегодня, 11:48
Еще один пострадавший из-за нарушения правил ТБ.Жизнь ничему не учит!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить