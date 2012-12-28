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УК должна обязать бар демонтировать пищащую вытяжку на фасаде дома на Советской
Или согласовать её с жильцами. Такой ответ пришёл из Госжилинспекции Липецкой области. Тем временем вытяжка продолжает пищать.
Cегодня 5 июня, а вытяжка так и продолжает издавать монотонный неприятный писк — в подтверждение читатели GOROD48 прислали новое видео.
Вытяжка расположена во дворе дома со стороны подъездов. Жильцы дома написали официальную претензию и попытались вручить её работникам бара — но безуспешно. Принимать петицию с 19 подписями в баре отказались. «Постоянный шум мешает нормальному отдыху, сну и повседневной жизни жильцов, в том числе несовершеннолетних детей и пожилых людей. Просим Вас устранить нарушения, создающие шум и мешающие комфортному проживанию, в течение 30 календарных дней и дать письменный ответ на электронную почту», — говорилось в обращении.
Со слов жильцов, после появления публикации администрация заведения на какое-то время выключила вытяжку. А потом недели через полторы-две снова стала включать, но на час-полтора-два. А с наступлением лета вытяжка снова непрерывно пищит с десяти утра и почти до полуночи.
Жильцы не теряют времени даром и уже обратились в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области. И вот оттуда пришёл ответ, из которого следует — вытяжку должны демонтировать или согласовать с жильцами. И заниматься этим вопросом будет управляющая компания.
В ответе Госжилинспекции говорится следующее: обращение в части повышенного уровня шума было перенаправлено для рассмотрения по подведомственности в управление Роспотребнадзора по Липецкой области. Но есть и нарушения с точки зрения ЖКХ: установку вытяжки должны были согласовать с жильцами и в течение пяти дней направить протокол общего собрания в Госжилинспекцию. Но он туда не поступал.
«Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №30 по улице Советской Липецка по вопросу размещения вытяжки на фасаде многоквартирного дома на хранение в Госжилинспекцию не поступал. А по Жилищному кодексу в течение пяти дней с момента получения подлинников решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны направить подлинники указанных решений и протокола, в том числе с использованием системы, в орган государственного жилищного надзора для хранения в течение трех лет», — отмечают в Госжилинспекции.
Поэтому Госжилинспекцией объявлено предостережение управляющей компании ООО «УО «Маяк» о недопустимости нарушения обязательных требований, а именно она должна принять меры по приведению фасада многоквартирного дома №30 в первоначальный вид — обязать собственника нежилого помещения, разместившего на фасаде дома внешнюю вытяжку, демонтировать ее (при необходимости в судебном порядке) или инициировать проведение общего собрания собственников многоквартирного дома по вопросу использования фасада дома для размещения внешней вытяжки нежилого помещения. В случае непринятия решения или принятия отрицательного решения УК должна обратиться в суд с иском к собственнику нежилого помещения о демонтаже вытяжки.
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