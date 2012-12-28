Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
170
22 минуты назад

Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, потоп в городе и требуются новые автобусные рейсы

Сегодня, 14 апреля, во время атаки БПЛА погибла 45-летняя ельчанка, дождь добавил проблем горожанам, и GOROD48 спросил, какие новые маршруты требуются липчанам.

Город Елец и село Долгоруково сегодня ночью подверглись атакам беспилотников. В Ельце на улице Черокманова погибла 45-летняя женщина, еще пять ельчан получили ранения различной степени тяжести. Четверых госпитализировали, в том числе одного в тяжелом состоянии, двоих — в стабильном, а четвертого уже выписали.

У самого тяжелого пациента врачи диагностировали проникающее ранение грудной клетки. Его на реанимобиле планируют отвезти в Липецкую областную больницу. Два человека с осколочными ранениями продолжат лечение в елецкой травматологии. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов, посетивший раненых.



В Ельце БПЛА повредил несколько жилых домов. В Долгоруково от детонации беспилотника  загорелся жилой дом и в нескольких зданиях выбило окна. К счастью, там обошлось без погибших и пострадавших.

В Ельце 50 добровольцев вызвались помочь очистить территорию от разрушений.

Власти пообещали помощь тем, чье имущество пострадало. Прокуратура области открыла горячую линию для помощи пострадавшим от БПЛА. Позвонить можно по телефону 8 (4742) 27-34-59.

Новости о ночной атаке посмотрели чуть ли не сто тысяч раз, при этом читатели оставили всего лишь около тридцати комментариев.

«Ужас какой, вчера эта женщина была жива и строила планы, а сегодня ее уже нет. Нет слов. Соболезнования родным», — написала Ната.

Погибшая ельчанка стала четвертой жертвой атак БПЛА в Липецкой области. Первым погиб в августе 2024 года 27-летний мужчина, уроженец Красноярского края. В начале июля 2025 года погибла 71-летняя женщина — обломки БПЛА упали на частный дом в селе Подгорное Липецкого округа. Спустя неделю погиб 37-летний сотрудник одного из сельхозпредприятий Хлевенского округа.

Сегодня весь день шел дождь, ливнем его не назовешь, но он был затяжным. И проблем липчанам доставил немало.

Дождь залил дорогу у дома № 43 по улице Неделина. Да так, что жильцы не Смогли выйти из подъезда, не замочив ноги.



В селе Косыревка улица Солнечная не оправдала своего названия — превратилась, скорее, в Речную.

Залило квартиру на 14-м этаже дома № 4А по улице Зои Космодемьянской.

А В подвале дома на улице Гоголя, 21 образовалось озеро, причины его возникновения пока не известны, управляющая компания пообещала прислать слесаря.

«Платить управляшкам за содержание и ремонт надо уже немалые деньги, а по факту от них помощи, как от козла молока. Когда это безобразие все же остановится?» — возмутился Человек.

Какой еще автобусный маршрут нужен Липецку? Спросили мы сегодня у горожан. На улице прохожие в основном предлагали соединить отдаленные районы с центром, а также увеличить выпуск автобусов на уже существующие маршруты.



Комментаторы добавили.

«Елецкий микрорайон: ходят 3 автобуса. 343 отменили. Неудобно уехать, часто с пересадками. Автобус нужен на Сокол по прямой: 19 микрорайон — кольцо 9-го — вокзал — 24 школа — Сокол. 347 очень длинный маршрут, но он тоже нужен», — написала Липчанка.

«Продлить маршрут номер 3 с 10 шахты до Кольцевой, Автопарка, чтобы людям было удобно добираться до Центрального рынка без пересадки», — предложил Липчанин.

«Стоит вернуть 343 маршрут, до той же аглофабрики теперь приходится добираться с пересадками», — просит Макс.

«Давно добиваемся, чтобы пустили хоть один маршрут по улице Ленина в сторону Сокола. Люди там живут среднего возраста, пожилые. Хоть до поликлиники доехать, когда гололед Или с Центрального рынка, с сумками. На автобусе кружишься, потом с сумками тащишься назад. Да и улицу Плеханова немного разгрузили бы. Никто не слышит. С Петровского рынка в сторону Сокола не дождёшься», — вариант от Татьяны.

«Какие новые, если не могут наладить работу существующих! 11 маршрут — официальный интервал 1,5 часа! А с учетом бесконечных пропусков рейсов — не дождешься автобуса. 379 — маршрут-призрак. 321, 332, 17 — горе, а не общественный транспорт. А вечером у нас что, комендантский час, автобусы не ездят? Лучше бы сделали бесплатную пересадку», — удивился ???

«Помнится Олег Петрович нам метро обещал», — съязвил Иван.

Для тех, кто пользуется личным транспортном ожидается неприятная новость — в два раза могут повыситься штрафы за неоплаченную парковку. Профильный комитет горсовета уже поддержал эту идею мэрии, осталось дождаться решения сессии. Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей — это чуть больше суточной стоянки — 360 рублей.

За первые восемь месяцев прошлого года стоянку не оплатил каждый третий водитель (чуть более 14 тысяч случаев), а количество повторных нарушений правил парковки выросло аж на 290% (до 3768 случаев).

Кстати, чиновники уверены, что липчане только благодарят их за введение платных парковок. Негативных отзывов в мэрию не поступало. Отрицательные отзывы шлют на GOROD48.

«Сделайте нормальное приложение для оплаты», — написал «ЗА» парковки.

«Более того, их (платные парквоки) и ввели только по многочисленным просьбам липчан, а еще у нас липчане просят разбитые дороги, платежки за отопление побольше, и очередь к врачу на месяц. Все только по нашим просьбам и целях нашей безопасности», — сострил Так как есть.

«А то что парковки всю зиму были не чищенные от снега как объяснят? Мало того, что деньги за парковку берут, так и сама себе место почистить от снега! Кто ж их благодарит? Они сами себя?» — возмутилась Ирина.

«Если штрафы у вас не мотивация, а пересадить жителей на автобусы. То тогда сделайте нормальную работу этого транспорта. Вы в мэрии до 17:00 работаете, или у вас служебная машина. Попробуйте ухать после 19:00, а еще лучше после 21 часа зимой, в минут 20!» — предложила Захарова.

«Я благодарна за платные парковки. Это цивилизованный способ разгрузить центр. Я приезжаю, и за небольшую плату всегда могу остановиться рядом с важными объектами инфраструктуры города. Неужели лучше, когда всякие хамы бросают там свой автохлам, иногда занимая несколько мест, и забывают про него на всю зиму. Раньше там невозможно было парковаться», — поблагодарила Это правда.

«Благодарен администрации Липецка за грязный и неубранный от песка, грязи, пыли Липецк», — заявил гость.

Завтра днем в Липецке наконец-то прекратится дождь! По прогнозам синоптиков, температура составит от +11 до +13 градусов.
вечЁрка
БПЛА
потоп
автобусы
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить