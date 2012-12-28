Еще раз: осенью в Липецке снова вырастут тарифы на коммуналку — в среднем на 12,8%

Повышение тарифов перенесено с 1 июля на 1 октября.

Мы уже привыкли к ежегодному росту индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Но в этом году тарифы уже повышали — 1 января из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Традиционное же июльское повышение правительство страны перенесло на 1 октября. В Липецкой области в среднем тарифы вырастут на 12,8% — больше, чем у наших соседей по Центральному Черноземью за исключением Тамбовской области, где тарифы подскочат аж на 17,5%.Так как ранее ожидалось, что тарифы вырастут с 1 июля, профильное региональное министерство уже посчитало, на сколько увеличатся платежи липчан. Ведомство не опубликовало лишь цену на газ от ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк». Однако от ФАС известно, что оптовая цена на природный газ для населения вырастет на 9,6%, а тариф на его транспортировку по распределительным сетям — еще на 11,6%.Кубометр холодной воды воды от «РВК-Липецк» подорожает для горожан с нынешних 40 рублей 80 копеек до 47 рублей 40 копеек. Водоотведение станет дороже за тот же объем на 5 рублей 45 копеек, поднявшись в цене с 36 рублей 14 копеек до 41 рубля 59 копеек.Самый осязаемый коммунальный платеж жильцов многоквартирных домов — за отопление. 1 Гкал тепловой энергии от АО «РИР Энерго» и МУП «Липецктеплосеть» вырастет в цене с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек, теплоносителя — с 77 рублей 47 копеек за кубометр до 90 рублей 13 копеек. Отсюда рассчитываются цены на горячую воду: для потребителей, запитанных по закрытой и открытой схемах.Цена электроэнергии вырастет более чем на 11%. По первому диапазону потребления, до 1 635 кВт*ч в месяц, одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами поднимется до 6 рублей 42 копейки за кВт*ч с нынешних 5 рублей 77 копеек. Соответственно, для жителей домов с электроплитами или электроотопительными приборами, жителей СНТ и сельской местности по первому диапазону потребления тариф составит 4 рубля 49 копеек вместо нынешних 4 рублей 4 копеек.Вывоз мусора от «Экопрома» с нынешних 712 рублей за кубометр подорожает до 738 рублей 20 копеек. Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12, чтобы получить месячный платеж.В региональном министерстве энергетики и тарифов говорят, что плановое повышение тарифов вызвано объективными причинами: инфляцией, ростом цен на расходники и энергоресурсы, используемые для оказания услуг, вложениями энергетиков в модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры. Все это, конечно, правда. Однако в феврале этого года глава ФАС России Максим Шаскольский заявил премьер-министру Михаилу Мишустину, что из тарифов на ЖКУ в 2025 году ведомство исключило 51 млрд рублей экономически необоснованных затрат (в 2020 году из тарифов ФАС исключило всего 2,4 миллиарда). Согласно данным ФАС, население необоснованно переплатило за коммунальные услуги почти 103 млрд рублей.