Горожане просят соединить центр и окраины.

«Как еще автобусный маршрут нужен Липецку?», спросил GOROD48 у липчан. Чаще всего предлагались маршруты, которые могли бы соединить центр и окраины Липецка.А еще липчане считают, что нужно добавить автобусы на уже существующие маршруты — автобусы, порой, приходится очень долго ждать. Также предлагали продлить работу транспорта до позднего вечера.Довольно много наших респондентов ответили, что не пользуются общественным транспортом: или ездят на личном, или передвигаются пешком