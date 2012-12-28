Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу

Сами раненые говорят о поражающих элементах — шариках от подшипников.
В больнице сейчас находятся трое пострадавших во время атаки. Все они прооперированы.
«Самый тяжёлый из них – пациент с проникающими ранениями грудной клетки. В ближайшее время реанимобилем санавиации направим его в Липецкую областную больницу. Два человека с осколочными ранениями продолжат лечение в елецкой травматологии – их состояние стабильное», – написал губернатор в соцсетях.
– Осколки стекла мне посекли плечо, на голове ссадина — сразу затянулась. Самое серьёзное — это шарики подшипника в ноге. Но у меня жена — медик. Она мне сразу ногу перевязала, утянула, — рассказал один из раненых Игорю Артамонову.
Соцслужбы и мэрия Ельца работают с горожанами, имущество которых повреждено в результате ночной атаки. Как только завершится оценка ущерба — власти начнут восстанавливать дома. В первую очередь — окна: обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких зданиях.
Напомним, в результате сегодняшней атаки беспилотников в доме на улице Черокманова погибла 45-летняя женщина. Ещё пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы, но одного уже сегодня выписали. Два пациента — с множественными инородными телами. Состояние их стабильное, средней степени тяжести. Врачи говорят, что в перспективе они полностью восстановятся.
