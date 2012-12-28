Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Атака БПЛА: одна погибшая, пятеро пострадавших, сгоревший дом
Происшествия
Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту
Происшествия
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Погибшей в Ельце женщине было 45 лет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Общество
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Происшествия
В Долгоруково после детонации беспилотника повреждены окна нескольких домов
Происшествия
Какой еще автобусный маршрут нужен Липецку?
Говорит Липецк
Новая популярная схема воровства: не пробивать товары на кассе самообслуживания
Происшествия
Липчанин заряжал электромобиль через окно — злая соседка перерезала кабель
Общество
Читать все
«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»
Общество
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Общество
Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Общество
Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика
Происшествия
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Происшествия
Сезон открыт: 188 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу
Происшествия
За две бутылки коньяка придётся отсидеть два месяца в колонии общего режима
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать банку 62 000 рублей
Общество
Читать все
Происшествия
2361
сегодня, 17:25
2

Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу

Сами раненые говорят о поражающих элементах — шариках от подшипников.

Самого тяжелого из пострадавших во время атаки БПЛАперевезут из Ельца в Липецк реанимобилем санавиации, рассказал губернатор Игорь Артамонов побывавший сегодня в елецкой больнице имени Семашко. 

В больнице сейчас находятся трое пострадавших во время атаки. Все они прооперированы.

«Самый тяжёлый из них – пациент с проникающими ранениями грудной клетки. В ближайшее время реанимобилем санавиации направим его в Липецкую областную больницу. Два человека с осколочными ранениями продолжат лечение в елецкой травматологии – их состояние стабильное», – написал губернатор в соцсетях.

– Осколки стекла мне посекли плечо, на голове ссадина — сразу затянулась. Самое серьёзное — это шарики подшипника в ноге. Но у меня жена — медик. Она мне сразу ногу перевязала, утянула, — рассказал один из раненых Игорю Артамонову.

Соцслужбы и мэрия Ельца работают с горожанами, имущество которых повреждено в результате ночной атаки. Как только завершится оценка ущерба — власти начнут восстанавливать дома. В первую очередь — окна: обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких зданиях.

Напомним, в результате сегодняшней атаки беспилотников в доме на улице Черокманова  погибла 45-летняя женщина. Ещё пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы, но одного уже сегодня выписали. Два пациента — с множественными инородными телами. Состояние их стабильное, средней степени тяжести. Врачи говорят, что в перспективе они полностью восстановятся.
БПЛА
атака беспилотников
0
4
9
1
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
сегодня, 18:14
Здоровья пострадавшим.
Ответить
Ковшевой
сегодня, 18:00
Во как врачи облепили с какой заботой и вниманием)))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить