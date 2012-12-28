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1378
сегодня, 15:26
13

Туи в Плеханово украли на продажу

Мужчина, вырвавший с корнями шесть деревьев, задержан.

Полицейские отыскали мужчину, который 30 мая украл туи, высаженные жительницей села Плеханово возле ее забора.

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что похитителю 48 лет. Украденные туи он продал.

— Ущерб мужчина возместил. Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы, — рассказали в УМВД.
кража
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Мефодий
26 минут назад
Это Липецк - можно украсть, воруй, нельзя украсть, сломай
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Александр Н.
42 минуты назад
Молодцы что нашли,не тронь не тобой посаженное и урок другим,кто жаден на чужое.
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Правильно
43 минуты назад
сажать нужно, другим тунеядцам урок будет!
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Землянин
сегодня, 16:57
Безумие и отвага - наше всё.
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Уважение полиции
сегодня, 16:49
Вот это молодцы
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Антуан
сегодня, 16:18
Как земля таких носит?
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Бабка Первая
сегодня, 16:14
Да ясно, что для продажи - * покупателя. Себе разве что дурак посадит варварски выдранное.
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Справедливый чел.
сегодня, 15:54
У родителей с кладбища на косырëвке мож тоже этот антихрест украл. Настоящий ЧËРТ. Мало ему.
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гость
сегодня, 16:22
У нас на Цетролите на кладбище все туи поворовали.
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Павел
сегодня, 15:39
Ущерб-то он возместил, а труд этой женщины, которая сажала туи, ухаживала за ними?
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Наталья
сегодня, 15:36
Прекрасная новость. Надеюсь ему дадут по максимуму.
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