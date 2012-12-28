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Происшествия
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сегодня, 15:26
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Туи в Плеханово украли на продажу
Мужчина, вырвавший с корнями шесть деревьев, задержан.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что похитителю 48 лет. Украденные туи он продал.
— Ущерб мужчина возместил. Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы, — рассказали в УМВД.
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