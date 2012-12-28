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сегодня, 11:57
6

Пожилая липчанка принимала ванну и получила сильнейшие ожоги

Пенсионерку нашли в воде, когда спасатели вскрыли квартиру. Сейчас женщина в реанимации.

В областной ожоговый центр госпитализирована 80-летняя липчанка с сильнейшими ожогами.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, одинокой женщины хватились соседи, которые за ней присматривали. Они вызвали спасателей, и когда те вскрыли дверь, то обнаружили женщину в наполненной водой ванне. Она находилась в тяжёлом состоянии.

Сейчас липчанка в реанимации. Ей диагностированы ожоги 20% тела. У женщины обожжены туловище, руки, ноги.
ожог
медицина
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Возможно,
сегодня, 15:51
у неё болело. А так как обезболивающие нормальные (не лекарства "пустышки" типа парацетамола и ибупрофена) простым людям не доступны (за них сроки как за гранатомёт), то она пыталась унять боли горячей ванной.
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Бабка Первая
сегодня, 15:17
Жаль её. Лечить ожоги - дело долгое. Видела. Не все рассчитывают до беспомощности дожить и остаться в одиночестве. Но что бы не говорили скептики, продолжительность жизни растёт. Поэтому надо каждому думать как оборудовать своё жильё - пока сам ходячий и неплохо соображаешь. Есть же "тревожные кнопки" на браслетах, Алиса, да и смарт, который всегда рядом.
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Айгюль
сегодня, 16:02
И кладбища растут вместе с продолжительностью жизни опережающими темпами.
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Епрст
сегодня, 13:53
К старости надо уже убирать ванну, делать душевую как без неё
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САИ
сегодня, 12:58
Спасибо соседям, есть ещё добрые, отзывчивые люди.
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Ну, Ну..
сегодня, 12:22
Хорошие и отзывчивые соседи, в наше время на вес золота. Что с дедушкой, что с бабушкой внимательный соседи не остаются в стороне. У меня самые лучшие соседи, дай Бог им здоровья. Ближе, чем дитё родное.
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