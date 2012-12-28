Пожилая липчанка принимала ванну и получила сильнейшие ожоги

Пенсионерку нашли в воде, когда спасатели вскрыли квартиру. Сейчас женщина в реанимации.

В областной ожоговый центр госпитализирована 80-летняя липчанка с сильнейшими ожогами.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, одинокой женщины хватились соседи, которые за ней присматривали. Они вызвали спасателей, и когда те вскрыли дверь, то обнаружили женщину в наполненной водой ванне. Она находилась в тяжёлом состоянии.Сейчас липчанка в реанимации. Ей диагностированы ожоги 20% тела. У женщины обожжены туловище, руки, ноги.