Сегодня у 4,5 тысячи одиннадцатиклассников – первый обязательный ЕГЭ

Выпускники сдают русский язык.





Первая часть с 1 по 26 задание состоит из кратких или развернутых ответов, а во второй (задание 27) школьники напишут сочинение-рассуждение на предложенную тему. Для получения аттестата одиннадцатиклассник должен получить не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70.









Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля.



Расписание основного периода ЕГЭ:



1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);

18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.



С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Результаты ЕГЭ по русскому языку учитываются при поступлении на большинство направлений в российских вузах. Минимальный порог, установленный вузами, окажется немного выше - 36 баллов», – сообщили в пресс-службе Министерства образования Липецкой области.Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля.С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Сегодня первый обязательный для получения аттестата ЕГЭ – по русскому языку. В Липецкой области его сдают почти 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.«На участие в ЕГЭ принято 4459 заявлений, организован 31 пункт его проведения в общеобразовательных учреждениях. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.