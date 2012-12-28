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сегодня, 08:30
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Сегодня у 4,5 тысячи одиннадцатиклассников – первый обязательный ЕГЭ

Выпускники сдают русский язык.

Сегодня первый обязательный для получения аттестата ЕГЭ – по русскому языку. В Липецкой области его сдают почти 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.

«На участие в ЕГЭ принято 4459 заявлений, организован 31 пункт его проведения в общеобразовательных учреждениях. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут. 

Первая часть с 1 по 26 задание состоит из кратких или развернутых ответов, а во второй (задание 27) школьники напишут сочинение-рассуждение на предложенную тему. Для получения аттестата одиннадцатиклассник должен получить не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку учитываются при поступлении на большинство направлений в российских вузах. Минимальный порог, установленный вузами, окажется немного выше - 36 баллов», – сообщили в пресс-службе Министерства образования Липецкой области.
 
Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля.

Расписание основного периода ЕГЭ:

1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика базового и профильного уровней;
11 июня — обществознание, физика;
15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

ЕГЭ
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Не учитель
43 минуты назад
Самый легкий экзамен)
Ответить
Дед
59 минут назад
Поп на Ваньку не работник !
Ответить
Становое
сегодня, 10:29
Все учителя соответствуют критериям ?
Ответить
Дед
сегодня, 09:51
На работу в пятерочку
Ответить
Жесть
сегодня, 10:11
Вакансия уже занята, видимо, Вами!
Ответить
:D
сегодня, 10:18
Вакансия уже занята, видимо, Вами! Дорогу молодым!
Ответить
Лилия
сегодня, 09:29
Всем ребятам удачи на ЕГЭ по русскому !
Ответить
Для граждан
сегодня, 09:03
Если экзамен обязательный зачем писать заявление на его сдачу?
Ответить
Я
сегодня, 10:10
Чтобы подсчитать количество сдающих, так как по каким либо причинам не могут сдавать в этот день и сдают в дополнительный, а еще могут сдавать выпускники прошлых лет. Количество бланков ЕГЭ выпускается ограниченным тиражом.
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