Общество
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сегодня, 08:30
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Сегодня у 4,5 тысячи одиннадцатиклассников – первый обязательный ЕГЭ
Выпускники сдают русский язык.
«На участие в ЕГЭ принято 4459 заявлений, организован 31 пункт его проведения в общеобразовательных учреждениях. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.
Первая часть с 1 по 26 задание состоит из кратких или развернутых ответов, а во второй (задание 27) школьники напишут сочинение-рассуждение на предложенную тему. Для получения аттестата одиннадцатиклассник должен получить не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70.
Результаты ЕГЭ по русскому языку учитываются при поступлении на большинство направлений в российских вузах. Минимальный порог, установленный вузами, окажется немного выше - 36 баллов», – сообщили в пресс-службе Министерства образования Липецкой области.
Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля.
Расписание основного периода ЕГЭ:
1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика базового и профильного уровней;
11 июня — обществознание, физика;
15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика базового и профильного уровней;
11 июня — обществознание, физика;
15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
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