В Ельце волонтёры помогают убирать дворы после атаки БПЛА
Сейчас порядок в городе наводят около 50 человек.
Как сообщает группа «Елец на связи», во дворах и подъездах молодёжь убирает осколки стекла и другой мусор, образовавшийся в результате повреждений. Жителям пострадавших домов требуется помощь с уборкой и приведением территорий в порядок.
По данным мэрии, cейчас на улицах Ельца наводят порядок около 50 добровольцев, в том числе представители «Народного фронта», сотрудники МБУ «Благоустройство» и молодёжь.
Присоединиться к волонтерам можно по ссылке — в этом чате распределяют задачи. С собой просят взять перчатки, мешки и инструменты.
