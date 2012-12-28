Общество
1389
сегодня, 15:11
8

В Ельце волонтёры помогают убирать дворы после атаки БПЛА

Сейчас порядок в городе наводят около 50 человек.

После ночной атаки БПЛА елецкая молодёжь вышла убирать улицу Черокманова, на которой побито больше всего оконных стёкол. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, волонтёры сами обратились с инициативой в елецкую мэрию и им дали адрес, где нужно навести порядок. К этому времени работа оперативных служб там уже завершилась. Так что с точки зрения безопасности всё в порядке: ранее глава Ельца Вясчеслав Жабин просил жителей города соблюдать меры безопасности и к обломкам БПЛА не подходить и не прикасаться.

Как сообщает группа «Елец на связи», во дворах и подъездах молодёжь убирает осколки стекла и другой мусор, образовавшийся в результате повреждений. Жителям пострадавших домов требуется помощь с уборкой и приведением территорий в порядок.

По данным мэрии, cейчас на улицах Ельца наводят порядок около 50 добровольцев, в том числе представители «Народного фронта», сотрудники МБУ «Благоустройство» и молодёжь.

Присоединиться к волонтерам можно по ссылке — в этом чате распределяют задачи. С собой просят взять перчатки, мешки и инструменты.
Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
17 минут назад
Спасибо волонтёрам за помощь ельчанам.
Ответить
Э
31 минуту назад
УК и дворники в городе и области ликвидированы полностью!!! Убирают волонтёры - позорише!!! А за содержание УК платим ежемесячно((((
Ответить
Знаю
36 минут назад
Волонтёрам всегда спасибо. Бескорыстная забота о своём городе в трудную минуту всегда в почёте.
Ответить
Логично
38 минут назад
Плати налоги, коммуналку и дополнительно помогай государству. Мы живём в самой великой стране и остальные страны пусть нам завидуют.
Ответить
Константин
17 минут назад
Что плохого в том, что, платя налоги и коммуналку, помогаешь добровольно и бескорыстно другим людям? Тем более в такой ситуации.
Ответить
гость
38 минут назад
УК отдыхает )))
Ответить
Жителям требуется
38 минут назад
Застекление прежде всего. Чего от властей нет. Помощь управляшки в этом тоже не обнаружена.
Ответить
Гость
46 минут назад
А УК где?
Ответить
