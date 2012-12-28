Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Происшествия
1606
сегодня, 08:56
Для помощи пострадавшим при атаке БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Один человек погиб, пять пострадали, повреждены многоквартирные дома.
Напомним, в Ельце на улице Черокманова погибла женщина. Еще пять человек пострадали, четверо из них в больнице. Также имеются повреждения многоквартирных домов в Ельце. В Долгоруково один дом охватил пожар, в нескольких побиты окна.
«Прокурор Ельца Эльдар Аманов и прокурор Долгоруковского района Владимир Ярцев осуществляют личный контроль за ситуацией на месте. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Липецкой области организована горячая линия: тел. 8 (4742) 27-34-59», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
