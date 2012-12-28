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сегодня, 07:50
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18-летний липчанин порезал колеса и ударил ногой по кузову «Фольксвагена»

На машине он выместил зло, не попав к другу.

В Липецке участковым раскрыто совершённое ещё 13 декабря повреждение автомобиля «Фольксваген». 46-летняя липчанка припарковала иномарку во дворе по улице Катукова, а на следующий день обнаружила, что у машины порезаны колеса и появилась вмятина на кузове. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

«По данным следствия, 18-летний подозреваемый около 6 часов утра решил навестить своего товарища. Неоднократные звонки в домофон и попытки зайти в подъезд не увенчались успехом. Разозлившись, липчанин решил выместить зло на рядом припаркованной иномарке. Ножом он повредил колеса и оставил вмятину от удара ногой по кузову автомобиля», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Парень находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
повреждение имущества
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
тот ещё
22 минуты назад
одно дело, если бы подруга не впустила, а друг?
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Барабан
сегодня, 10:19
Самовлюблённый мозг подростка не может осознать, что он никому не нужен в 6 утра.
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Гость
сегодня, 09:34
Проверить на наркотик и аналогичные преступления
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Гость
сегодня, 09:28
Любитель кредитов и их возмещение с процентами.
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кит
сегодня, 08:47
Не знаю под чем был этот Терминатор,но таких необходимо лечить принудительно и обязательно труд,чтобы с пользой для общества !
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житель
сегодня, 08:37
ничего не хочу сказать предосудительного, но судя по видео дама припарковала свой автомобиль на тротуаре. Парень просто не смог пройти мимо нарушения закона, вот и принял меры для фиксации правонарушения и задержания правонарушителя.
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Гост
сегодня, 08:23
Очередной патриот!
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Уася
сегодня, 08:15
Мамкин гангстер
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Гость
сегодня, 08:12
В следующий раз он прохожего пырнет нормальные люди нож с собой не носят
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Саня
сегодня, 09:21
Зачем нож с собой носит?
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