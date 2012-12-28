18-летний липчанин порезал колеса и ударил ногой по кузову «Фольксвагена»

На машине он выместил зло, не попав к другу.

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В Липецке участковым раскрыто совершённое ещё 13 декабря повреждение автомобиля «Фольксваген». 46-летняя липчанка припарковала иномарку во дворе по улице Катукова, а на следующий день обнаружила, что у машины порезаны колеса и появилась вмятина на кузове. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.«По данным следствия, 18-летний подозреваемый около 6 часов утра решил навестить своего товарища. Неоднократные звонки в домофон и попытки зайти в подъезд не увенчались успехом. Разозлившись, липчанин решил выместить зло на рядом припаркованной иномарке. Ножом он повредил колеса и оставил вмятину от удара ногой по кузову автомобиля», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Парень находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.