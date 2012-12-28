Пьяный водитель пытался откупиться взяткой в 50 000 рублей

Предложение денег инспектору ДПС обошлось ему в 150 000.

В Ельце вынесен приговор 61-летнему мужчине за покушение на дачу взятки (по ч.1 ст.30, ч. 3 ст.291 УК РФ).По данным пресс-службы областной прокуратуры, 24 марта этого года мужчина сель пьяным за руль, и его остановили инспекторы ДПС. Пытаясь избежать лишения прав, водитель предложил полицейскому взятку в 50 тысяч рублей. Сотрудник ДПС от денег отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.В результате за покушение на дачу взятки мужчину оштрафовали на 100 000 рублей. Сумма взятки также конфискована в доход государства.