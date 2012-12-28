В Липецкой области дожди немного стихнут

Воздух прогреется до климатической нормы.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области продолжит смещаться южный циклон, погода останется неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят: 15 апреля — 8 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 16 и 17 апреля — 9-10 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6, днем — от +9 до +14.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 6 градусов мороза.