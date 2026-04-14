Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«За платные парковки у нас — сплошные благодарности от граждан»
Общество
Липчанин заряжал электромобиль через окно — злая соседка перерезала кабель
Общество
В Ельце волонтёры помогают убирать дворы после атаки БПЛА
Общество
Дождь половину суток — снова потоп в Косырёвке
Общество
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Общество
Погоню за выехавшим на встречку «Харлеем» записали камеры наблюдения
Происшествия
В поисках мошенника вышли на друга пострадавшего
Происшествия
В подвале многоэтажки — озеро глубиной 20 сантиметров
Общество
Пьяный вор-рецидивист обчистил пять садовых домиков
Происшествия
Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика
Происшествия
Читать все
Общество
726
сегодня, 14:53
5

Дождь половину суток — снова потоп в Косырёвке

Жители улицы Солнечной жалуются на залитые водой и разрушенные дороги.

Улица Солнечная в результате непрекращающегося уже половину суток дождя снова превратилась в русло реки, к ак и в начале марта после таяния снега.

«Теперь ситуация усугубилась наличием огромной ямы на этом же участке. Она полностью скрыта под водой, и ее обозначили автомобильными шинами. Есть случаи повреждения автомобилей и причинения ущерба их собственникам», — рассказала GOROD48 жительница села.

Кроме того, по словам женщины, асфальт на некоторых улицах Косыревки в эти дни напоминает лунную поверхность — он испещрен ямами как кратерами. В таком состоянии переулок Фестивальный от кладбища и до пересечения с улицей Славянской, улица Липецкая от дома №7до №10, улица Советская от дома №13 до дома №80. А дорога на улицах Учительской Фестивальной на всем протяжении с «убитым» асфальтом.

В марте этого года прокуратура Липецкой области поинтересовалась причинами затопления улицы Советской, и выяснила, что ее залило из-за гор снега, и отсутствия водоотведения. ‎И только после вмешательства прокуратуры и внесения представления в адрес главы Липецкого округа воду откачали вакуумными машинами.
подтопление
1
0
3
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
смотритель зоопарка
18 минут назад
богатые тоже плачут получается
Ответить
гость
26 минут назад
А что глава вашего поселения говорит, глядя на это?
Ответить
39 минут назад
Снег здесь не при чём. А вот кто принял эту дорогу в эксплуатацию при отсутствии системы водоотведения, необходимо уточнить.
Ответить
Однако
56 минут назад
Не мешало бы поинтересоваться кто строил дорогу и кто принимал её в эксплуатацию. Толщина асфальта минимальная - корову не выдержит.
Ответить
Житель
29 минут назад
А такой асфальт выдержит, камазы, 15 - 20, тонн К вам же и, едут. Стройматериалы, везут.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить