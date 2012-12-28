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2997
сегодня, 15:06
26

Соседи бара «Салют» жалуются на громкую музыку и стрельбу

Совладелец и управляющий бара уверяет: заведение к этому никак не причастно. А со стритрейсерами и любителями громкой музыки он и сам борется, как может.

Липецкий общественник, предприниматель, блогер и экс-депутат областного Совета Андрей Трофименков опубликовал два видео с улицы Интернациональной с комментарием о том, что соседи бара «Салют» жалуются на шум, громкую музыку, крики, смех, гул машин и мотоциклов по выходным до раннего утра. На одном из видео — драка с матерной бранью и звуками, похожими на стрельбу. 

«Местные жители вызывают полицию — без результата! Вчера случился конфликт между посетителями — звучали выстрелы. Прошу принять меры», — написал Андрей Трофименков.

Действительно, в ночь с субботы на воскресенье в отдел полиции №4 позвонил жилец соседнего с баром дома — он сообщал о громких звуках и шумном поведении людей. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Но речь о стрельбе не шла. Ранее подобные жалобы в полицию тоже не поступали. Сами материалы по нарушению тишины рассматривает административная комиссия.

Совладелец и управляющий бара «Салют» Артём Мамонов видеоролики с Интернациональной тоже видел. Но уверен — к бару они не имеют никакого отношения. Более того — он состоит в общедомовых чатах соседних с баром домов и даже там никаких жалоб и нареканий на заведение нет.



— Мы работаем по закону. Иначе давно бы были нарекания со стороны Министерства торговли и ценовой политики Липецкой области. Что касается шума от стритрейсеров: машин и мотоциклов — я сам ни раз становился очевидцем этого. Люди красуются ночью в центре города на своих машинах. А на Интернациональной всего два пешеходных перехода — у заведений Bucho Bar и Soul. Чтобы не гоняли, нужен ещё один пешеходный переход или хотя бы лежачий полицейский. Каждые выходные я лично внутри зала или стою на входе. Когда слышу громкую музыку в подъезжающих автомобилях — всегда подхожу и делаю замечание, прошу убавить звук. Но к нашему заведению это не имеет никакого отношения. Ни драк, ни каких-то конфликтов и так далее у нас за полгода работы не происходило. В прошлом году были нарекания на «Колодец». Вход был через старые ворота, оставшиеся от «ЛКБ», и когда люди выходили и заходили через тамбур — звуки могли быть слышны на улице. Сейчас всё чётко организовано. У меня большой опыт работы управляющим в Липецке, я работал в «Восходе» и «Дружбе», и я знают эту работу изнутри: я всю жизнь к этому шёл, копил деньги на открытие своего заведения. В «Салюте» очень много охранников, у нас серьёзный досмотр. Поэтому внутри никогда не было конфликтов!
закон о тишине
драка
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Комментарии (26)

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Кент
сегодня, 20:11
Так вроде "Наливайки" закрыли,там ведь бандитизм был.Значит наверное не тех закрыли???
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Уася
сегодня, 19:21
Людей в полиции не осталось, всех посокращали...
Ответить
да
сегодня, 19:27
помощи реально ни какой, только отписки присылают
Ответить
Ваш тренер
сегодня, 19:21
Что вы пристали к полиции?? Какие могут быть к ним вопросы? Некомплект личного состава во всех службах более 50%...поэтому никто и не едет, никто не хочет идти служить за такую зарплату.
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а зачем
сегодня, 19:28
милицию сделали полицией, и с этого всё началось
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Серж
сегодня, 18:51
Это потрясающе: люди жалуются, и ничего не делается. Это при том, что через дом от этого места находится областное управление внутренних дел! Во выдержка у тамошних дежурных...
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Кстати
сегодня, 18:06
Ночные гонки мегают всему району. Когда наведут порядок под носом УВД и администрации???
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Алексей
сегодня, 18:04
Праздновали день рождение в выходной день, ничего непотребного замечено не было, в заведении замечательная атмосфера ! Персонал следит за порядком.Отличное заведение в центре города! Мне кажется бар не имеет отношение к зверинцу который происходит на улице!
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Плотников
сегодня, 17:07
В столовой «Хуторок» на ж/д вокзале такая же проблема!.
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смотритель зоопарка
сегодня, 16:49
все так всегда было цивильно, да, но в последнее время очень много стало "гостей кавказской национальности", видимо что то не поделили(
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Дмитрий
сегодня, 16:35
Сколько раз отдых все было цивильно, пришли какие-то залетные, уверен что их уже и близко не подпустят
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Пре
сегодня, 16:14
Пусть Мамонов проведёт эксперимент, на месяц закроет Салют и посмотрит, будут жаловаться люди или нет.
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Ну
сегодня, 16:30
видимо это пишут , чтобы меньше выезжать на вызовы
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