Соседи бара «Салют» жалуются на громкую музыку и стрельбу

Совладелец и управляющий бара уверяет: заведение к этому никак не причастно. А со стритрейсерами и любителями громкой музыки он и сам борется, как может.

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Липецкий общественник, предприниматель, блогер и экс-депутат областного Совета Андрей Трофименков опубликовал два видео с улицы Интернациональной с комментарием о том, что соседи бара «Салют» жалуются на шум, громкую музыку, крики, смех, гул машин и мотоциклов по выходным до раннего утра. На одном из видео — драка с матерной бранью и звуками, похожими на стрельбу.«Местные жители вызывают полицию — без результата! Вчера случился конфликт между посетителями — звучали выстрелы. Прошу принять меры», — написал Андрей Трофименков.Действительно, в ночь с субботы на воскресенье в отдел полиции №4 позвонил жилец соседнего с баром дома — он сообщал о громких звуках и шумном поведении людей. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Но речь о стрельбе не шла. Ранее подобные жалобы в полицию тоже не поступали. Сами материалы по нарушению тишины рассматривает административная комиссия.Совладелец и управляющий бара «Салют» Артём Мамонов видеоролики с Интернациональной тоже видел. Но уверен — к бару они не имеют никакого отношения. Более того — он состоит в общедомовых чатах соседних с баром домов и даже там никаких жалоб и нареканий на заведение нет.— Мы работаем по закону. Иначе давно бы были нарекания со стороны Министерства торговли и ценовой политики Липецкой области. Что касается шума от стритрейсеров: машин и мотоциклов — я сам ни раз становился очевидцем этого. Люди красуются ночью в центре города на своих машинах. А на Интернациональной всего два пешеходных перехода — у заведений Bucho Bar и Soul. Чтобы не гоняли, нужен ещё один пешеходный переход или хотя бы лежачий полицейский. Каждые выходные я лично внутри зала или стою на входе. Когда слышу громкую музыку в подъезжающих автомобилях — всегда подхожу и делаю замечание, прошу убавить звук. Но к нашему заведению это не имеет никакого отношения. Ни драк, ни каких-то конфликтов и так далее у нас за полгода работы не происходило. В прошлом году были нарекания на «Колодец». Вход был через старые ворота, оставшиеся от «ЛКБ», и когда люди выходили и заходили через тамбур — звуки могли быть слышны на улице. Сейчас всё чётко организовано. У меня большой опыт работы управляющим в Липецке, я работал в «Восходе» и «Дружбе», и я знают эту работу изнутри: я всю жизнь к этому шёл, копил деньги на открытие своего заведения. В «Салюте» очень много охранников, у нас серьёзный досмотр. Поэтому внутри никогда не было конфликтов!