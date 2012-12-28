Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Общество
568
32 минуты назад
4
«За платные парковки у нас — сплошные благодарности от граждан»
Такое заявление в горсовете сделала представитель мэрии, чем удивила депутатов.
Сейчас за первое такое нарушение по ст. 5.15 регионального Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей. Начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Оксана Богаткова предложила увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2000 рублей, а за рецидив — до 3000 рублей, как это сделано, например, в Воронеже и Москве. Богатикова сообщила, что водители игнорируют требования об оплате парковок в центре Липецка. В итоге за первые восемь месяцев прошлого года стоянку не оплатил каждый третий водитель (чуть более 14 тысяч случаев), а количество повторных нарушений правил парковки выросло аж на 290% (до 3768 случаев)! В мэрии считают, что штраф утратил свою воспитательную функцию из-за незначительно разницы между суммой наказания в 500 рублей и 360 рублями, которые нужно заплатить за суточную стоянку.
— У многих нарушителей — по 10-15 таких штрафов за год, — сказала Оксана Богаткова.
В прошлом году по ст. 5.15 КоАП Липецкой области на нарушителей наложено 7 млн рублей штрафов. Однако Оксана Богатикова сказала, что штрафы для мэрии — не самоцель, не способ пополнения городского бюджета, а мотивация к пересадке горожан с машин на автобусы и улучшению экологической обстановки в центре города.
Депутат Олег Косолапов не согласился с этими тезисами, назвав их голословными. Он даже вступился за водителей-нарушителей, заявив, что многие не смогли оплатить парковку частых отключений мобильного интернета. Взамен депутат предложил увеличить штрафы за нарушение Правил благоустройства города: за парковки на детских площадках, газонах, у контейнерных площадок.
Начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии согласилась, что и за такие нарушения нужно поднимать штрафы, заметив, что это — прерогатива правительства области и областного Совета. Но не согласилась с невозможностью оплаты парковки из-за внешних факторов, сказав, что это можно сделать, с помощью СМС-сообщения или постоплаты.
— «Вот еще, буду я что-то выдумывать!» Вот так обычно отвечают нам те, кто забыл оплатить парковку, — сказала Оксана Богатикова.
И тут же сотрудник мэрии, как говорится, пользуясь случаем, поблагодарила руководство города такими словами: «За платные парковки у нас — сплошные благодарности от граждан, которые раньше не могли найти места, чтобы поставить машину в центре города».
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев продолжил тему отключения мобильного интернета предложением автоматического списания денег с банковской карты водителя, припарковавшегося во время желтого или красного уровня воздушной опасности в центре города.
Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров спросил, не пытаются ли липчане по примеру жителей Воронежа обмануть систему фиксации парковочных сессий натягиванием на номера машин медицинских масок? Оксана Богатикова ответила, что нет. Система фиксирует номер машины на заезде и выезде со стоянки, а ту же маску на номер обычно натягивают уже после остановки машины.
Депутат Андрей Выжанов спросил, как наказывают водителей, паркующихся на местах для инвалидов, не имея на это права?
— Это наша головная боль, — сказала Оксана Богатикова. — Сейчас мы находимся в диалоге с разработчиками системы платных парковок, чтобы система могла распознавать таких нарушителей и передавать данные о них в ГАИ для их наказания уже по федеральному КоАП.
— Может, для таких нарушителей помимо штрафа нужно еще предусмотреть и платы за время, в течение которого они занимали льготное место? — высказалась депутат Наталья Щедрина.
Еще одним обычным нарушением правил парковки в Липецке является то, что т.наз. резиденты, то есть жители центра города, ставят свои машины не у своего дома, где они могут делать это бесплатно, а у соседних, за что их штрафуют.
Дискуссия закончилась тем, что два члена депутатской комиссии из 10 отказались поддержать предложение мэрии об увеличении штрафов. Теперь слово — за сессией горсовета. Если большинство депутатов поддержит предложение городской администрации, то законопроект будет передан на рассмотрение областного Совета.
5
0
1
1
5
Комментарии (4)