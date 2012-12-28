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сегодня, 12:20
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Жуткое ДТП в Усмани: все трое выживших — в реанимации

У юноши и двух девушек — тяжёлые сочетанные травмы.

20-летний водитель врезавшегося в столб автомобиля «Ауди» и две его пассажирки 20-ти и 17-лет находятся в реанимации Усманской ЦРБ.

— Состояние всех троих пострадавших — тяжёлое. У них сочетанные травмы. Пациенты в реанимации, но дышат самостоятельно, без аппаратов ИВЛ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области.

Напомним, жесткая авария произошла накануне вечером в Усмани: около 23:00 на улице Октябрьской 20-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В аварии погибла 22-летняя девушка. Водитель и еще две его пассажирки были госпитализированы.
авария
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Комментарии (13)

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Сначала новые
алкаш
сегодня, 15:46
вот это я понимаю покатал баб по колхозу :)
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Макака сирапука
сегодня, 14:16
Да что пудов в хлам были, а дорога не прощает вольности.
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Нелепая смерть
сегодня, 14:12
как итог глупого веселья.
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Жительница
сегодня, 13:47
Слушайте, ну в Липецке дороги плохие. А в Усмани вот вообще очень плохие. Как там можно разогнаться по таким ямам больше 40км/ч
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Сиквоя
сегодня, 15:20
Ну кто периодически гоняет там, все кочки наизусть знает
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Ха
сегодня, 13:46
Наверное девушки красивые были, что водитель на дорогу не смотрел...
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Правда
сегодня, 13:19
Только вчера показали аналогичную аварию в Челябинске. Видно молодняк не хочет учитывать чужие ошибки. Дороги понтов не прощают, но каждый думает что с ним то точно такое не случится.
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Ага
сегодня, 13:19
Я в 20 лет пешком ходил
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Пенс
сегодня, 13:09
Растёт благосостояние. В мою молодость на мотоциклах бились. Теперь на машинах
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Бабка Первая
сегодня, 13:02
Соболезнования родным погибшей девочки. Горе неизбывное... А не справиться с управлением неопытному могут помочь и пассажиры. Выздоровления всем.
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САИ
сегодня, 12:57
Так развлекается "золотая" молодёжь. А смерть, она не знает, кто "золотая", кто простая.
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Антон
сегодня, 15:31
и в чем же эта молодежь "золотая"? золотую их папочки-депутаты из страны уже вывезли
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