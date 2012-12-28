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Происшествия
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сегодня, 12:20
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Жуткое ДТП в Усмани: все трое выживших — в реанимации
У юноши и двух девушек — тяжёлые сочетанные травмы.
— Состояние всех троих пострадавших — тяжёлое. У них сочетанные травмы. Пациенты в реанимации, но дышат самостоятельно, без аппаратов ИВЛ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области.
Напомним, жесткая авария произошла накануне вечером в Усмани: около 23:00 на улице Октябрьской 20-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В аварии погибла 22-летняя девушка. Водитель и еще две его пассажирки были госпитализированы.
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