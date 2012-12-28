Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Общество
Полный молодежи «Ауди» врезался в столб: погибла девушка
Происшествия
Петровский спуск исследуют георадаром
Общество
В колопроктологическом отделении не закрывались двери
Общество
Пропавшую 1 июня в Грязях 13-летнюю девочку нашли
Происшествия
Еще раз: осенью в Липецке снова вырастут тарифы на коммуналку — в среднем на 12,8%
Общество
За вскрытой дверью пожарные обнаружили труп
Происшествия
Двоих липчан ужалили змеи
Здоровье
Жуткое ДТП в Усмани: все трое выживших — в реанимации
Происшествия
Пожилая липчанка принимала ванну и получила сильнейшие ожоги
Здоровье
Читать все
«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»
Общество
28-летний липчанин напал на сожителя бывшей жены в подъезде
Происшествия
«Петропарк» заработает 12 июня
Общество
Второй пожар у «Магнита» — на этот раз в Липецке
Происшествия
У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Происшествия
Матери участника СВО отказали в ремонте дома: она пошла в суд
Общество
Набережную в Красном разломали вандалы
Происшествия
Пенсионерку обокрали на кассе цветочного магазина
Происшествия
Пьяный водитель пытался откупиться взяткой в 50 000 рублей
Общество
В районе Опытной Станции, Ссёлках и в Жёлтых Песках отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
1166
сегодня, 15:32
4

Второй пожар у «Магнита» — на этот раз в Липецке

И снова огонь вспыхнул в зоне разгрузки.

Очевидцы сообщают о пожаре возле разгрузочной зоны магазина «Магнит» на улице Белана в Липецке.

— Поступило сообщение о возгорании в зоне загрузки у магазина «Магнит». Горел картон в транспортной тележке на площади три квадратных метра. При пожаре никто не пострадал. Огонь тушили пять пожарных при помощи одной единицы техники. Сейчас пожар полностью ликвидирован, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Напомним, это уже второе возгорание у «Магнита». Днем 2 июня в Грязях на улице Сергея Литаврина в зоне разгрузки магазина сети также вспыхнул пожар. Огонь сотрудники магазина потушили до приезда пожарных, но он успел повредить навес на 12 квадратных метрах, 11 транспортных тележек типа термобокс, наружную отделку магазина на девяти квадратных метрах.
пожар
0
0
2
3
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мефодий
22 минуты назад
Так звезды сошлись для Магнита
Ответить
Липа
сегодня, 16:47
Администрация собирается хоть как-то решать проблему с тополиным пухом в городе? В каждом районе дышать нечем. Комки пуха летают, дети балуются - поджигают. Вот у меня ребёнок атопик, на улицу невозможно выйти, так и дома сквозь сетку этот пух просачивается
Ответить
....
сегодня, 16:37
Такое совпадение!!! Магнит и зона разгрузки.
Ответить
Блондинка
сегодня, 15:43
Шашлыки наверное готовят
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить