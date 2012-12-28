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Происшествия
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сегодня, 15:32
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Второй пожар у «Магнита» — на этот раз в Липецке
И снова огонь вспыхнул в зоне разгрузки.
— Поступило сообщение о возгорании в зоне загрузки у магазина «Магнит». Горел картон в транспортной тележке на площади три квадратных метра. При пожаре никто не пострадал. Огонь тушили пять пожарных при помощи одной единицы техники. Сейчас пожар полностью ликвидирован, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Напомним, это уже второе возгорание у «Магнита». Днем 2 июня в Грязях на улице Сергея Литаврина в зоне разгрузки магазина сети также вспыхнул пожар. Огонь сотрудники магазина потушили до приезда пожарных, но он успел повредить навес на 12 квадратных метрах, 11 транспортных тележек типа термобокс, наружную отделку магазина на девяти квадратных метрах.
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