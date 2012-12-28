Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Квартиру в высотке на улице Зои Космодемьянской продолжает заливать
Причём сегодня — ещё сильнее, потому что на улице ливень.
— Я написала заявление в прокуратуру Левобережного района. Только по закону на рассмотрение отводится 30 дней. В управляющей компании дама, которая не пожелала мне представляться, приняла у меня письменное заявление о затоплении. И поставила дату осмотра моей квартиры — он назначен на среду, 15 апреля. В 15:00 она придёт ко мне в квартиру, осмотрит и составит акт. Но моя квартира вся залита, и на просьбы хотя бы ее обесточить никто не реагирует! Я прошу, чтобы не было беды, отключите всё в моей квартире! Но все меня игнорируют, — рассказала владелица жилья Наталья Л.
Дом обслуживает управляющая компания ООО «Центр коммунального обслуживания». Как рассказали GOROD48 в УК, вчера в доме №4А по улице Зои Космодемьянской прочистили ливнёвую канализацию. Сегодня у дома снова работала спецтехника.
— Может быть, после этого течь прекратится, — неуверенно предположили в управляющей компании.
