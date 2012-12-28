687
сегодня, 14:43
2
В подвале многоэтажки — озеро глубиной 20 сантиметров
Затоплен подвал подо всем домом на улице Гоголя,21.
— Всё сыро, судя по сапогу — глубина воды сантиметров 20. Может и током ударить! Затоплен подвал подо всем домом. Вода льётся со стены. Всё квасится, — говорит один из жильцов на видео из подвала.
Со слов жильцов, в подъездах стоит вонь — запах канализации уже въелся в стены. Жалуются они и на плесень.
Дом №21 обслуживает управляющая компания ООО «Умный дом».
— Никаких комментариев давать не будем. Так и запишите — без комментариев, — сказали GOROD48 в управляющей компании.
Но в чате дома жильцам всё же пообещали прислать слесаря.
