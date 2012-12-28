Происшествия
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сегодня, 09:23
В Липецке горел мусоровоз и электрощитовая в 10-этажке
Дважды за вечер пожарные тушили огонь в селе Кривополянье.
Два пожара вечером 3 июня потушили в селе Кривополянье Чаплыгинского округа. На улице Большой Советской выгорел жилой дом площадью 70 квадратных метров, а на улице Победы огонь повредил на квадратном метре пластиковый корпус тренажера на открытой спортивной площадке.
Также за сутки пожарный области трижды тушили мусор на открытых пространствах и дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи в Липецке.
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