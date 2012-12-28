«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Погибший на квадроцикле мужчина не был его владельцем и не имел удостоверения трактрориста-машиниста
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения
Происшествия
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43 минуты назад
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Полный молодежи «Ауди» врезался в столб: погибла девушка
Водитель машины и еще две девушки получили травмы.
Днем 2 июня в Липецке на улице Ленина 36-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на двух девочек 13-ти и 14-ти лет. Школьницы получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
Около двух часов ночи на улице Краснознаменной 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в дерево. С травмами его госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.
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