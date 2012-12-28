Полный молодежи «Ауди» врезался в столб: погибла девушка

Водитель машины и еще две девушки получили травмы.





Жесткая авария произошла накануне вечером в Усмани: около 23:00 на улице Октябрьской 20-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В аварии погибла 22-летняя девушка. Водитель и еще две его пассажирки 20-ти и 17-лет получили различные травмы.Днем 2 июня в Липецке на улице Ленина 36-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на двух девочек 13-ти и 14-ти лет. Школьницы получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.Около двух часов ночи на улице Краснознаменной 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в дерево. С травмами его госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.