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1623
43 минуты назад
3

Полный молодежи «Ауди» врезался в столб: погибла девушка

Водитель машины и еще две девушки получили травмы.

Жесткая авария произошла накануне вечером в Усмани: около 23:00 на улице Октябрьской 20-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В аварии погибла 22-летняя девушка. Водитель и еще две его пассажирки 20-ти и 17-лет получили различные травмы.

Днем 2 июня в  Липецке на улице Ленина 36-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на двух девочек 13-ти и 14-ти лет. Школьницы получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

Около двух часов ночи на улице Краснознаменной 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в дерево. С травмами его госпитализировали.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших. 

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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
10 минут назад
Господи, как же они летели?
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гость
11 минут назад
а вот этого посадят. и никаких условных сроков
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САИ
11 минут назад
Опять "золотая" молодёжь!
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