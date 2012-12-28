Атака БПЛА: одна погибшая, пятеро пострадавших, сгоревший дом

Зафиксированы разрушения в Ельце и Долгоруково.

В Ельце во время атаки БПЛА погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.«Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор в соцсетях.Во время атаки в Ельце ещё пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах.Пострадало и село Долгоруково: после падения беспилотника загорелся жилой дом. К счастью, никто из его жильцов не пострадал. Они эвакуированы и находятся у родственников. Пожар потушен.«На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. В ближайшее время главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь», — добавил губернатор.Режим «Угроза атаки БПЛА» действует в Липецкой области с двух часов ночи. Несколько минут назад опять прозвучала сирена.