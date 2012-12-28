Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
59 минут назад
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Еще один раненый уже выписан из больницы.
Глава Ельца также опубликовал фото домов, которые получили повреждения во время налета БПЛА.
«На месте пообщались с жителями, чьи квартиры получили повреждения. Рассказал о порядке дальнейших действий. Далее провели с коллегами заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оперативно будут составлены списки пострадавших семей, дал поручение организовать оценку ущерба по каждому адресу в максимально короткие сроки, обеспечить временное размещение тем, чьи квартиры пока непригодны для проживания», — написал елецкий мэр в соцсетях.
Этой ночью во время атаки БПЛА в Ельце на улице Черокманова погибла женщина. Пять человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы. Обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах.
Досталось и селу Долгоруково. В райцентре от детонации беспилотника загорелся жилой дом, в нескольких зданиях выбило окна. Пострадавших нет.
Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с двух часов ночи до девяти утра. По данным Минобороны, область оказалась в числе восьми регионов страны, над которыми этой ночью перехвачены 97 БПЛА самолетного типа.
