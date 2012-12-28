Ты никогда не пожалеешь о том, о чём сумел смолчать

Итоги недели

В День дурака мы тоже пошутили. Написали, что, законодательно запретить розыгрыши, а их авторов штрафовать за «развод» населения.«В России ежедневно выдвигаются такие инициативы и законы, что они в разы перекрывают любые первоапрельские шутки. Граждане просто физически не могут отличить, где розыгрыш, а где — реальная законодательная инициатива, которая завтра может стать обязательной к исполнению. Зачем плодить сущности? Не пытайтесь заменить профессионалов своей глупой фантазией», — говорилось в выдуманном заявлении выдуманного сообщества «Активный горожанин.И вы знаете, нам поверили! Вот что можно прочитать в комментариях:— Лучше бы законы соблюдали. Как бы переговорить с этим активистом? У нас вот в частном доме гарантирующая организация демонтировала водопроводные сети и уже 48 дней дом обесточен, куда только не писали и как будто это нормально! Лучше бы делом занялись! — стала искать выход на «Активного горожанина— Оставьте людям хотя бы право улыбаться, — горько вздохнула измученная настоящим— Чем ходить с плакатами и требовать всякую ерунду лучше бы вышли на уборку... да и пошутить там было бы кстати с граблями в руках, — буркнулГород постепенно отходит от зимы. Все городские коммунальные организации активно убирают грязь с дорог и тротуаров, моют остановки, соскребают со столбов объявления. Но в Липецке полно другой грязи: тэгов, надписей и рисунков на стенах зданий и заборах. На этой неделе. Действия подростков записала камера наблюдения. Их найдут и накажут, но это случается почему-то редко. Отдуваться за художества приходится владельцам зданий и управляющим компаниям, которых штрафует за нарушения Правил городского благоустройства департамент развития территории мэрии. В ведомстве надеются, что порядка в городе станет больше после того, как комплекс фотофиксации правонарушений «Дозор» стал работать в паре с искусственным интеллектом.: обученный фиксации «настенной живописи» комплекс может заработать для городского бюджета миллионы.На этой неделе прошел уже третий «Чистый четверг» — так в мэрии называют весенние субботники. В этот раз городские чиновники и представители бизнеса присоединились к МБУ «Ритуальные услуги Липецка»,между Универсальным проездом и дачными товариществами.По словам директора МБУ Евгения Лепекина, в преддверии Пасхи на всех 19 кладбищах города, занимающих 235 гектара, ежедневно работает до 40 сотрудников МБУ и привлеченных организаций плюс до 20 единиц техники ежедневно. Кладбища убирают даже по выходным: опиливают аварийные деревья, завозят песок, воду, вывозят мусор. Следом начнется обработка кладбищ от клещей.А мы попросили горожан назвать. Лидером, по мнению опрошенных, оказался Тракторный. Но претензии были и к новым микрорайонам, и к Новолипецку, Опытной, Силикатному и даже центру города: Комсомольскому пруду, улицам Советской, Плеханова, Гагарина.Центр Липецка и правда страшен. В публикациимы рассказали, почему провалилась идея экс-мэра Евгении Уваркиной о превращения в приличное место территории вдоль водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж. Причин три: благоустройство без общего плана, подрядчики и правовой «перетык» (мэрия и региональные экологи ведут бесконечные споры о принадлежности камыша, которым поросла канава). На выходе — парадоксальная картина. Город тратит миллионы на плитку, фонари, деревянные настилы и скамейки, пытаясь создать у липчан иллюзию современного благоустройства. Но, по сути, муниципалитет платит не за создание набережной, а за попытку забыть о ее существовании. В итоге то, что называют Липовкой, давшей начало нашему городу, превратилось в сточную канаву.— Все как мы любим! Благоустройство по-липецки, — резюмировалаТакая же история с улицей Интернациональной. К 1 апреля подрядчик департамента градостроительства и архитектуры должен был закончить разработку мастер-плана будущего улицы Интернациональной. Но не поздно ли пить боржоми? За два последних десятилетия это некогда тихое зеленое уютное место стараниями в том числе названного департамента превратилось в архитектурный винегрет. Историю уничтожения исторического линейного объекта можно прочитать в публикации:— Ул. Интернациональная маленькая копия нашего города... И почему? Задался риторическим вопросомТем временем. С такой инициативой выступила группа меценатов. Памятник будет состоять из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского завода, а также четырех скульптур: рудознатца и кузнеца-литейщика петровской эпохи и сталевара и каменщика советской эпохи. Решение об установке композиции предстоит принять горсовету.— Только не в парке! Нижний только для детских и взрослых радостей. Хоть забудутся люди от тяжёлого труда. Поставьте его на проспекте Мира, на аллее у НЛМК, — взмолился— Рудокопа поставить на Сырском Руднике. Кузнеца — на Кузнечной или в центре. Сталевара — на левом берегу. Строителя — надо подумать, — прозвучало— Давно уже пора поставить памятник самим меценатам, заслужили, — то ли в шутку, то ли всерьез сказалВ бюджет Липецка поступили. Эти «упавшие с неба» деньги мэрия решила направить на единовременные муниципальные выплаты контрактникам Минобороны (этих средств должно хватить до июля). Департамент финансов расписал и куда потратит еще более 80 млн рублей межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов: 50 — на допработы, возникшие при капремонте 4-й школы Липецка, 23 — на строительство котельной на Соколе, четыре миллиона — на содержание дорог плюсом к ранее выделенным средствам профильному департаменту, три — на поощрения лучших муниципальных служащих, два — на антитеррористическую защищенность учреждений образования.На сессии горсовета представитель дептранса мэрии сообщила о начале работы бесплатных садоводческих маршрутов в Липецке с 11 апреля. Из бюджета на такие перевозки выделены, как в прошлом году, 56 млн рублей. Однако первые торги на перевозки не состоялись — на них ни один из перевозчиков не заявился. Тогда дептранс объявил аукционы во второй раз, выставив на торги поездки по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. На такой вариант перевозчики согласились.Кстати,за март. На 2,3 тысячи больше, чем за февраль.1 апреля. Кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель Ирина Ерофеева выставили на улицах 642 самоката — всего на три меньше, чем в прошлом, когда в Липецке работали три кикшеринговые компании: ООО «ВУШ», «Яндекс GO» и «Сан Рен». В мэрии отметили, что во время ограничения мобильного интернета приложения проката будут работать, так как они занесены в «белый список». А уже 2-го апрелявозле остановки «Магазин «Прогресс» (прокатные компании фиксируют по сотне и более случаев поломок и угонов самокатов за сезон).К этому виду транспорта липчане настроены примерно так же, как сельские собаки — к велосипедистам, и даже требуют от мэрии ввести полный запрет на прокат самокатов из-за боязни быть сбитыми. Но куда опаснее прежде всего для самих себя юные мотоциклисты. Они, кстати, открыли сезон раньше самокатчиков. Еще в минувшую субботу, 29 марта,. Мотоцикл не имел госномера. При этом байкер вез пассажира. За те же прошедшие выходные произошли первые аварии с мотоциклистами:На прошедшей неделе, 2 и 4 апреля,Тему транспорта завершают поезда. С 1 апреля. Они будут ходить по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Ельца поезд отправится в 15.25. В Липецк состав прибудет в 17.00, на конечную станцию Грязи Воронежские — в 17.49. Из Грязей состав поедет в 06.59. В областном центре он окажется в 07.47. В Елец прибудет в 09.23. На маршруте предусмотрено 17 остановок, в том числе Дон, Патриаршая, Венера, Грязи Орловские. Стоянки — от 30 секунд до минуты. В то же время сокращается количество поездов, курсирующих по маршруту Липецк – Грязи Воронежские. Электрички будут ездить исключительно по будням. Отправление из Липецка — в 07:04 и в 17:02, из Грязей — в 06:59 и в 17:09.. Следком передал в суд громкое уголовное дело по обвинению в причинение имущественного ущерба территориальному Фонда обязательного медицинского страхования на 28,3 млн рублей сразу 16 медиков (чуть больше подсудимых в одном процессе стены липецких судов в последний раз видели в 1999-2002 годах, когда судили членов ОПГ «Липецкая братва»). Самые известные из обвиняемых — бывшие вице-губернатор Александр Ильин, руководитель облздрава Юрий Шуршуков и его заместитель Александр Голиков, а также экс-руководитель территориального управления ФОМС РФ по Липецкой области Галина Ражина. В числе обвиняемых — бывшие главврачи Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской больниц и экс-руководители второй липецкой поликлиники.Из фабулы обвинения следует, что преступный замысел на освоение не заработанных, но проавансированных средств ФОМС возник 10 декабря 2020 года во время совещания. Его участники — Ильин, Шуршуков, Голиков и Ражина — разработали схему увеличения финансирования медучреждений, предусматривающую фальсификацию отчетности. Ее нужно было изменить так, чтобы завысить объемы оказания медицинской помощи населению в ноябре 2020 года, освоив выделенные облздраву средства (осенью 2020 года во время второй волны эпидемии COVID-19 в области на две недели была приостановлена плановая медпомощь: ОРВИ, гриппом и коронавирусом заболела четверть всех медиков).По похожей схеме. По данным следствия, они завышали стоимость выполненных работ, а денежную разницу присваивали. Полицейские возбудили четыре уголовных дела о мошенничестве.Самый же примитивный способ заработка придумала липецкая семья: подыскивать одиноких спившихся мужчин, приводить в пункты заключения контрактов с Минобороны. Пара сопровождала рекрутов на всех этапах, в том числе во время медицинской комиссии. Затем под предлогом сохранения выплат за контракт они убеждали потерпевших передать им банковские карты или предоставить доступ к личному кабинету мобильного банка. За год семья облапошила шесть человек,. Сергея Зарубина признали виновным в производстве почти центнера синтетического наркотика. Его подельник, брат жены Павел Агеев еше на стадии предварительного следствия подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, где пропал без вести.Незаурядное гражданское дело начал рассматривать Правобережный районный суд:. Администрация изолятора обратилась в суд с иском к общественнику Сурену Акобяну, рассказавшему, в каких условиях содержится бывший председатель горсовета Александр Афанасьев, которого обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в мошенничестве в особо крупном размере. Истец оспаривает рассказ Акобяна об условиях в камере №43, где пребывает вип-арестант: полумраке, потеках на стенах, одноразовой посуде, из которой тот питался, санузле без освещения, подобию матраса на его спальном месте, отсутствии постельного белья. В защиту своего иска СИЗО представило суду заявление Афанасьева: разрешения на публикацию он не давал, постельным бельем и посудой обеспечен, получает трехразовое питание, претензий ни к содержанию, ни к сотрудникам изолятора не имеет.— Репутация и достоинство СИЗО в РФ уже звучит, как анекдот, — резюмировалаВ минувший понедельник. А днем ранеена Новолипецком пляже и передали медикам.. В то же время: 60-летний дачник.Необычный грабеж раскрыли в Липецке: у 37-летнего мужчины отобрал телефон незнакомец,. Телефон он потребовал для проверки его содержимого. А вот житель Грязей. Его запугали телефонные мошенники. «Сотрудники» Пенсионного фонда, Госуслуг, Росфинмониторинга обвинили пенсионера в финансировании терроризма в недружественной стране. Они грозили арестовать его счета, отправить служить по контракту его сына и невестку, а внука отдать в детский дом.. Знакомство в Сети и игра на бирже обернулись для 44-летней женщины потерей 5,7 миллиона рублей и разбитой мечтой о переезде в ОАЭ.