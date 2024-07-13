Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели

Нас ждут концерты, музыкально-поэтический вечер и важный разговор о дропперах.

Днём воздух прогреется от +30 до +32 градусов, с неба не упадёт ни капли дождя.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- б/о «Чижик», «Сосновый бор».









С 9:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Дачный 4».













Три таланта

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт, пожалуй, самое красивое мероприятие дня музыкально-поэтический вечер «РИФ-МО-КРУ-ЖЕ-НИ-Я» (12+).









В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт органной музыки «Отражение эпох» (12+).









Вчера в школе своё мастерство показывали воспитанники струнно-смычкового отделения, а на этот раз на сцену выйдут ученики ударного и духового отделений.





В 13:00 в театре танца «Казаки России» начнётся концерт «Космос, искусство, будущее» (6+).









Дропперы – это люди, которые помогают мощенникам, будучи обманутыми и невольно втянутыми в преступные схемы. Например, через них могут переводить чужие деньги. К слову, ответственность даже невольным пособникам преступников грозит вполне реальная, вплоть до уголовно. На лекции расскажут, как не попасться в сети разводил, аккуратнее пользоваться Интернетом и мессенджерами и вовремя отличить того, кто втягивает вас в преступление.









- ул. 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;- ул. Авиационная, 36, 38;- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70;- ул. Достоевского, 71, 74;- ул. Крылова, 61, 63, 63а;- ул. Морская, 2а;- ул. Московская, 33;- ул. Папина, 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8;- ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5;- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;- ул. Студенческий городок, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26;- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29;- Грязинское шоссе вл. 5;В частном секторе придётся терпеть без удобств жителям улиц Авиационной, Бескрайней, Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Морской, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.- Садоводчество «Дачный»;- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;Три талантливых человека соберутся вместе, и для вас почитают своё и любимое, споют и сыграют музыку ветра и расскажут, как её извлекать из обычной окарины, волынки или жалейки. Три таланта – это худрук и режиссёр «Театра Под Деревом» Иван Карпов, арт-директор лаборатории «Театра Под деревом», актриса и автор множества театральных проектов Дина Кюнбергер и мастер этно-инструментов музыкант Алексей Блохин.Музыка композиторов р разных эпох — от Ренессанса до XXI века. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Денис Маханьков. Хоральные обработки, фантазии, псалмы, части мессы и крупные концертные формы — жанровое и стилевое разнообразие органной музыки предстанет во всей красе.В 19:00 в Детской художественной школе №1 (ул. Интернациональная, 53а) состоится концерт «Весёлые ритмы»Участников выступления выбирали на конкурсной основе из лучших воспитанников музыкальных школ и школ искусств Липецкой области. 21 организация приготовила 40 различных номеров, из которых были отобраны самые-самые, которые и вошли в программу сегодняшнего концерта.В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится лекция на тему «Кибербезопасность: кто такие дропперы»После лекции участников ждёт увлекательная кибервикторина.Доля тех, кто по-прежнему не имеет при себе ни купюр, ни монет всё ещё велика – 27%.В Липецке вакантными остаются примерно 300 рабочих мест для поваров, однако на каждую вакансию приходится 2,1 резюме. В топ-требований к поварам по-прежнему входят умения работать с русской, европейской, итальянской, японской, азиатской кухнями. При этом в 3,8 раз больше стало больше стало требоваться специалистов китайской кухни, в 3,5 раза – французской, в 2,6 раза ¬– итальянской и 2,3 раза – японской.