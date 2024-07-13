Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели

Елецкие травматологи провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с врождённой хрупкостью костей
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Авиационная, 36, 38;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70;
- ул. Достоевского, 71, 74;
- ул. Крылова, 61, 63, 63а;
- ул. Морская, 2а;
- ул. Московская, 33;
- ул. Папина, 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8;
- ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5;
- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;
- ул. Студенческий городок, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29;
- Грязинское шоссе вл. 5;
- б/о «Чижик», «Сосновый бор».
В частном секторе придётся терпеть без удобств жителям улиц Авиационной, Бескрайней, Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Морской, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4».
Пробки
Три таланта
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт, пожалуй, самое красивое мероприятие дня музыкально-поэтический вечер «РИФ-МО-КРУ-ЖЕ-НИ-Я» (12+).
Иван Карпов
Три талантливых человека соберутся вместе, и для вас почитают своё и любимое, споют и сыграют музыку ветра и расскажут, как её извлекать из обычной окарины, волынки или жалейки. Три таланта – это худрук и режиссёр «Театра Под Деревом» Иван Карпов, арт-директор лаборатории «Театра Под деревом», актриса и автор множества театральных проектов Дина Кюнбергер и мастер этно-инструментов музыкант Алексей Блохин.
Играет орган
В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт органной музыки «Отражение эпох» (12+).
Музыка композиторов р разных эпох — от Ренессанса до XXI века. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Денис Маханьков. Хоральные обработки, фантазии, псалмы, части мессы и крупные концертные формы — жанровое и стилевое разнообразие органной музыки предстанет во всей красе.
Концерт
В 19:00 в Детской художественной школе №1 (ул. Интернациональная, 53а) состоится концерт «Весёлые ритмы» (6+).
Вчера в школе своё мастерство показывали воспитанники струнно-смычкового отделения, а на этот раз на сцену выйдут ученики ударного и духового отделений.
Фото vk.com/dshi1lipetsk
Приглашают всех желающих.
Лучшие молодые артисты региона
В 13:00 в театре танца «Казаки России» начнётся концерт «Космос, искусство, будущее» (6+).
Участников выступления выбирали на конкурсной основе из лучших воспитанников музыкальных школ и школ искусств Липецкой области. 21 организация приготовила 40 различных номеров, из которых были отобраны самые-самые, которые и вошли в программу сегодняшнего концерта.
Все о дропперах
В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится лекция на тему «Кибербезопасность: кто такие дропперы» (6+).
Дропперы – это люди, которые помогают мощенникам, будучи обманутыми и невольно втянутыми в преступные схемы. Например, через них могут переводить чужие деньги. К слову, ответственность даже невольным пособникам преступников грозит вполне реальная, вплоть до уголовно. На лекции расскажут, как не попасться в сети разводил, аккуратнее пользоваться Интернетом и мессенджерами и вовремя отличить того, кто втягивает вас в преступление.
После лекции участников ждёт увлекательная кибервикторина.
«А как у вас, батенька, с ассигнациями?»
SuperJob выяснил, что липчане в 2026 году начали носить с собой больше наличности. Согласно данным опроса, сейчас у среднего жителя Липецка с собой всегда около 4 300 рублей бумажными купюрами, в октябре 2025 года было 3 500 рублей. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100. В условиях постоянных блокировок Интернета наличные иногда остаются единственным способом совершить покупку и осуществить расчёт.
Доля тех, кто по-прежнему не имеет при себе ни купюр, ни монет всё ещё велика – 27%.
«Я повара бы я пошёл…»
Средняя зарплата повара в Липецкой области 52 900 рублей, говорится в исследовании рынка труда от сервиса по поиску работы hh.ru. При этом зарплата сотрудников общепита серьёзно выросла – аж на 76%!
В Липецке вакантными остаются примерно 300 рабочих мест для поваров, однако на каждую вакансию приходится 2,1 резюме. В топ-требований к поварам по-прежнему входят умения работать с русской, европейской, итальянской, японской, азиатской кухнями. При этом в 3,8 раз больше стало больше стало требоваться специалистов китайской кухни, в 3,5 раза – французской, в 2,6 раза ¬– итальянской и 2,3 раза – японской.
P.S. Странно, а почему зарплата липецких поваров не дотягивает до средней по стране, которая по уверениям Росстата и правительства составляет 140 тысяч рублей. Повара что, работают меньше всех?
