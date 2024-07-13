Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле
Общество
В Липецке под домашний арест отправили коммерсанта Кирилла Филонова
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов
Общество
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
58-летняя липчанка обвинила свою дочь в «заказе» её похищения
Общество
«Звоним в УК и «ТВК!» — жители Сокола встали на защиту деревьев
Общество
«ВАЗ» разорвало о тягач на две части: дело ушло в суд
Происшествия
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Пострадавший при падении светофора 76-летний мужчина вышел из комы
Происшествия
Читать все
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
Цены на бензин снова пошли в рост
Экономика
За некачественный ремонт дороги в Ельце подрядчика оштрафовали на полмиллиона
Общество
Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели
Общество
Елецкие травматологи провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с врождённой хрупкостью костей
Здоровье
В гаражном кооперативе на Опытной горели шины
Происшествия
Женщина-водитель пострадала в столкновении четырех автомобилей
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Кражу кошелька с 20 000 рублей записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Общество
447
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели

Нас ждут концерты, музыкально-поэтический вечер и важный разговор о дропперах.

Пекло

Днём воздух прогреется от +30 до +32 градусов, с неба не упадёт ни капли дождя.

DSC0195912.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;
- ул. Авиационная, 36, 38;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70;
- ул. Достоевского, 71, 74;
- ул. Крылова, 61, 63, 63а;
- ул. Морская, 2а;
- ул. Московская, 33;
- ул. Папина, 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8;
- ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5;
- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;
- ул. Студенческий городок, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29;
- Грязинское шоссе вл. 5;
- б/о «Чижик», «Сосновый бор».

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

В частном секторе придётся терпеть без удобств жителям улиц Авиационной, Бескрайней, Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Морской, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- Садоводчество «Дачный»;
- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4».

photo_2024-12-12_07-01-26 (2).jpg

Пробки

Ссылка на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.



Три таланта
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт, пожалуй, самое красивое мероприятие дня музыкально-поэтический вечер «РИФ-МО-КРУ-ЖЕ-НИ-Я» (12+).

4umey8ygm009ugy2xjvh61iayzc6gu7a.jpg

Иван Карпов

Три талантливых человека соберутся вместе, и для вас почитают своё и любимое, споют и сыграют музыку ветра и расскажут, как её извлекать из обычной окарины, волынки или жалейки. Три таланта – это худрук и режиссёр «Театра Под Деревом» Иван Карпов, арт-директор лаборатории «Театра Под деревом», актриса и автор множества театральных проектов Дина Кюнбергер и мастер этно-инструментов музыкант Алексей Блохин.

Играет орган

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт органной музыки «Отражение эпох» (12+).

i.jpg

Музыка композиторов р разных эпох — от Ренессанса до XXI века. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Денис Маханьков. Хоральные обработки, фантазии, псалмы, части мессы и крупные концертные формы — жанровое и стилевое разнообразие органной музыки предстанет во всей красе.

Концерт

В 19:00 в Детской художественной школе №1 (ул. Интернациональная, 53а) состоится концерт «Весёлые ритмы» (6+).

Вчера в школе своё мастерство показывали воспитанники струнно-смычкового отделения, а на этот раз на сцену выйдут ученики ударного и духового отделений.

0agmfQ1v9MAcH-QNA82kTp4znv8yncU7hvfoYsa27ZHELIQ_u2p7H8cHdwDqqdFiy-7cP4Ui_tttQLXVZD-auB6H.jpg
Фото vk.com/dshi1lipetsk
Приглашают всех желающих.

Лучшие молодые артисты региона

В 13:00 в театре танца «Казаки России» начнётся концерт «Космос, искусство, будущее» (6+).

vt30OwtDLvX3cykerxv6GfGOtSdob78bM9bjh4esxyauftOo029o1SGafthogc5qer4pp9R40Z_wQ51i8Gko4iGG.jpg

Участников выступления выбирали на конкурсной основе из лучших воспитанников музыкальных школ и школ искусств Липецкой области. 21 организация приготовила 40 различных номеров, из которых были отобраны самые-самые, которые и вошли в программу сегодняшнего концерта.

Все о дропперах

В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится лекция на тему «Кибербезопасность: кто такие дропперы» (6+).

Дропперы – это люди, которые помогают мощенникам, будучи обманутыми и невольно втянутыми в преступные схемы. Например, через них могут переводить чужие деньги. К слову, ответственность даже невольным пособникам преступников грозит вполне реальная, вплоть до уголовно. На лекции расскажут, как не попасться в сети разводил, аккуратнее пользоваться Интернетом и мессенджерами и вовремя отличить того, кто втягивает вас в преступление.

DSC_28282.jpg

После лекции участников ждёт увлекательная кибервикторина.

«А как у вас, батенька, с ассигнациями?»

SuperJob выяснил, что липчане в 2026 году начали носить с собой больше наличности. Согласно данным опроса, сейчас у среднего жителя Липецка с собой всегда около 4 300 рублей бумажными купюрами, в октябре 2025 года было 3 500 рублей. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100. В условиях постоянных блокировок Интернета наличные иногда остаются единственным способом совершить покупку и осуществить расчёт.

0J2A6805.JPG

Доля тех, кто по-прежнему не имеет при себе ни купюр, ни монет всё ещё велика – 27%.

«Я повара бы я пошёл…»

Средняя зарплата повара в Липецкой области 52 900 рублей, говорится в исследовании рынка труда от сервиса по поиску работы hh.ru. При этом зарплата сотрудников общепита серьёзно выросла – аж на 76%!

pwmmahwx5d3u6r6286z1o0j2xwsaco0w.jpg

В Липецке вакантными остаются примерно 300 рабочих мест для поваров, однако на каждую вакансию приходится 2,1 резюме. В топ-требований к поварам по-прежнему входят умения работать с русской, европейской, итальянской, японской, азиатской кухнями. При этом в 3,8 раз больше стало больше стало требоваться специалистов китайской кухни, в 3,5 раза – французской, в 2,6 раза ¬– итальянской и 2,3 раза – японской.

P.S. Странно, а почему зарплата липецких поваров не дотягивает до средней по стране, которая по уверениям Росстата и правительства составляет 140 тысяч рублей. Повара что, работают меньше всех?

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться и читать. Держать руку на информационном пульсе региона жителям помогает GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе сделают вас информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
10
0
5
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
21 минуту назад
,,Красотки"
Ответить
Это
22 минуты назад
Не повар,а мама начинающего повара,который участвует в конкурсе.Мама,как поддержка.
Ответить
:D
40 минут назад
Это что за повар с длинными ногтями и волосами, неубранными под колпак.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить