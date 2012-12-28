Здоровье
Разрастающиеся клетки разрушили слуховые косточки — 21-летней девушке поставили титановый имплантат

Липецкие ЛОР-хирурги восстановили слух 21-летней девушке c редким диагнозом, заменив разрушенные косточки протезом.

Минздрав Липецкой области рассказал об операции, которой провели 21-летней липчанке. Девушку несколько лет мучили боли в ухе и прогрессирующее снижение слуха. Диагноз оказался редким: врождённая холестеатома.

«Если говорить простыми словами, в полости среднего уха начали разрастаться клетки кожи, постепенно разрушая крошечные слуховые косточки — одни из самых маленьких костей в человеческом теле (молоточек, наковальня, стремечко). Без операции патология приводит к необратимой тугоухости. В отделении оториноларингологии Липецкой областной клинической больницы пациентке провели операцию: выяснилось, что слуховые косточки, действительно, разрушены. Было выполнено протезирование титановым имплантатом. Он заменил повреждённую цепочку косточек и восстановил передачу звука на улитку внутреннего уха», — рассказали в пресс-службе Минздрава Липецкой области.

10904150-6EF8-425B-8FB9-4C5C85A89C82.webp

Боли исчезли и слух вернулся.

66AF192B-7108-4150-9EEC-C8F5A2D1694F.webp

На фото оперирующий хирург Роман Плутахин Роман Алексеевич, ведущий отохирург Липецкой области 
Комментарии (1)

