Общество
441
сегодня, 16:05
10

1 апреля в Липецке начнется сезон проката электросамокатов

Кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель Ирина Ерофеева выставят на улицах 642 самоката.

1 апреля в Липецке начнется сезон проката электросамокатов, он продлится до 1 ноября.

В этом году кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель из Воронежа Ирина Ерофеева выставят на улицах 642 самоката — всего на три меньше, чем в прошлом (тогда в Липецке работали три кикшеринговые компании: ООО «ВУШ», «Яндекс GO» и «Сан Рен»). На каждой из отведенной для них стоянке должны находится не больше 5 самокатов (90% мест сосредоточения самокатов у двух хозсубъектов совпадают).

В Липецке прокатчики обязаны информировать клиентов о соблюдении правил дорожного движения, использовании средств защиты, о запрете на езду вдвоем или втроем, запрете на оставление самокатов вне зон парковок.

Самокаты должны содержаться в технически исправном состоянии, их максимальная скорость не может превышать 25 км/ч, с автоматическим снижением ее до 10 км/ч в зонах ограничения скорости. Двигатель самоката должен автоматически отключаться в зоны запрете их эксплуатации в установленный муниципалитетом временной период — это уже забота операторов кикшеринга.

В приложениях к постановлению администрации Липецка № 3967 установлены 10 зон запрета размещения парковок самокатов, 17 зон в которых запрещено их использование, и 45 зон ограничения скорости.

— Все эти ограничения и запреты операторы включили в своё программное обеспечение. Все ограничения нанесены на карту, но иногда возможны сбои в навигации. С 09:00 до 21:00 самокатчикам нельзя заезжать во все парки города, в сквер Маркова и на площадь перед ДС «Звездный». Если пользователи кикшеринговых компаний заметят, что самокаты работают не должным образом, что у них не срабатывает снижение скорости или они не отключаются при заезде в парки, то стоит сообщить об этом в департамент транспорта, и тот, в свою очередь, направит претензии операторам, — рассказали GOROD48 в дептрансе мэрии.

В мэрии отмечают, что во время ограничения мобильного интернета приложения проката будут работать, так как они занесены в «белый список».
Комментарии (10)

Бабка Первая
30 минут назад
Тему бы расширить и углУбить) С какого возраста можно арендовать и есть ли ограничения по состоянию здоровья? Какие средства защиты необходимы? Кто имеет право контролировать? Какие наказания последуют за несоблюдение правил?.. А сайты какие? Интересно.
Антон
34 минуты назад
не начнется. интернета же почти не бывает
Луноход
46 минут назад
Капитализм. Никто их не запретит. Но хоть бы штрафовали на сотню тысяч рублей за нарушения.
Шустрик
54 минуты назад
Да когда же их запретят то ????
...
сегодня, 16:24
Никто не будет ездить на самокатах в средствах защиты, также будут ездить вдвоем или даже втроем (никто их не наказывает, не штрафует), будут оставлять самокаты где попало, и в запретных местах будут кататься, не снижая скорость и т.д. как и было раньше.
Бабушка Ненила
сегодня, 16:23
Увеличить количество койко-мест в травматологии, чтоб на всех хватило
Стас
сегодня, 16:16
На всем протяжении ул. Папина с широченными тротуарами ограничение скорости самокатов – 10 км/ч, причем как днем, так и в ночное время. Считаю данные ограничения нелогичными и требующими пересмотра. Избыточно сурово поступили с ул. Папина пустые широченные дорожки с идеальным покрытием а ехать нельзя, байки геле катятся.
lugov
сегодня, 16:13
Беда пришла, откуда ждали
Маруся
сегодня, 16:10
Очень рада.
Сколько можно
сегодня, 16:07
Запретите самокаты!!!
