Кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель Ирина Ерофеева выставят на улицах 642 самоката.

1 апреля в Липецке начнется сезон проката электросамокатов, он продлится до 1 ноября.В этом году кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель из Воронежа Ирина Ерофеева выставят на улицах 642 самоката — всего на три меньше, чем в прошлом (тогда в Липецке работали три кикшеринговые компании: ООО «ВУШ», «Яндекс GO» и «Сан Рен»). На каждой из отведенной для них стоянке должны находится не больше 5 самокатов (90% мест сосредоточения самокатов у двух хозсубъектов совпадают).В Липецке прокатчики обязаны информировать клиентов о соблюдении правил дорожного движения, использовании средств защиты, о запрете на езду вдвоем или втроем, запрете на оставление самокатов вне зон парковок.Самокаты должны содержаться в технически исправном состоянии, их максимальная скорость не может превышать 25 км/ч, с автоматическим снижением ее до 10 км/ч в зонах ограничения скорости. Двигатель самоката должен автоматически отключаться в зоны запрете их эксплуатации в установленный муниципалитетом временной период — это уже забота операторов кикшеринга.В приложениях к постановлению администрации Липецка № 3967 установлены 10 зон запрета размещения парковок самокатов, 17 зон в которых запрещено их использование, и 45 зон ограничения скорости.— Все эти ограничения и запреты операторы включили в своё программное обеспечение. Все ограничения нанесены на карту, но иногда возможны сбои в навигации. С 09:00 до 21:00 самокатчикам нельзя заезжать во все парки города, в сквер Маркова и на площадь перед ДС «Звездный». Если пользователи кикшеринговых компаний заметят, что самокаты работают не должным образом, что у них не срабатывает снижение скорости или они не отключаются при заезде в парки, то стоит сообщить об этом в департамент транспорта, и тот, в свою очередь, направит претензии операторам, — рассказали GOROD48 в дептрансе мэрии.В мэрии отмечают, что во время ограничения мобильного интернета приложения проката будут работать, так как они занесены в «белый список».