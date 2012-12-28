57-летняя липчанка обчистила чемодан спящей соседки по общежитию

Левобережный районный суд приговорил ране не судимую 57-летнюю липчанку к 320 часам обязательных работ за кражу денег из чемодана спящей соседки — женщины живут на одном этаже в общежитии.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, кража была совершена ночью 23 октября прошлого года в комнате дома №2 по улице Островского в Липецке.Воришка и потерпевшая хорошо были знакомы и до этого вместе выпивали. Перед совместным походом за алкоголем в магазин женщина видела, как приятельница брала деньги на спиртное из чемодана.А когда хозяйка комнаты заснула, пьяная гостья взяла из чемодана кошелёк и украла оттуда 16 991 рубль. Все деньги она тут же потратила на выпивку и закуску. А это, между прочим, была только что полученная зарплата за работу вахтовым методом на сельхозпредприятии в Лебедянском округе! Сама воришка нигде не работает и ведёт асоциальный образ жизни.В суде женщина вину признала и даже частично вернула деньги — но у неё были только 3200 рублей.