Вандалы разбили стекло на остановке у Липецкого горсовета

Сегодня ночью кто-то разбил стеклопакет остановки «Стадион «Металлург» в Липецке. Сломанный пополам, он выпал на тротуар.Днем работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» забрали разбитое стекло, чтобы, приехав к этой остановке снова, заменить его на новое. А это — дорогое удовольствие.Как сообщили GOROD48 в МБУ, цена покупки нового стеклопакета в этом году превысила 10 000 рублей. С начала года работники организации уже поменяли 16 разбитых стекол на 11 остановках. По каждому такому случаю вандализма написаны заявления в полицию о привлечении виновных к ответственности. Последний случай произошел в пятидесяти шагах от Липецкого горсовета и наверняка попал на камеры уличного наблюдения. В ответственном за благоустройство и чистоту города муниципальном предприятии надеются, что хотя бы в этот раз хулиган будет опознан и найден.