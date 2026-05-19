Вандалы разбили стекло на остановке у Липецкого горсовета

Вокруг много камер уличного наблюдения. В городском управлении благоустройства надеются, что хулиган будет найден.

Сегодня ночью кто-то разбил стеклопакет остановки «Стадион «Металлург» в Липецке. Сломанный пополам, он выпал на тротуар.

Днем работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» забрали разбитое стекло, чтобы, приехав к этой остановке снова, заменить его на новое. А это — дорогое удовольствие.

Как сообщили GOROD48 в МБУ, цена покупки нового стеклопакета в этом году превысила 10 000 рублей. С начала года работники организации уже поменяли 16 разбитых стекол на 11 остановках. По каждому такому случаю вандализма написаны заявления в полицию о привлечении виновных к ответственности. Последний случай произошел в пятидесяти шагах от Липецкого горсовета и наверняка попал на камеры уличного наблюдения. В ответственном за благоустройство и чистоту города муниципальном предприятии надеются, что хотя бы в этот раз хулиган будет опознан и найден.
Комментарии (4)

ттт
7 минут назад
фотографу за фоты к статье не платите, он не справился.
Лена
22 минуты назад
Искать надо за Уралом. В тайге.
Местный
54 минуты назад
Наши такое не могли. Это из соседних областей. Вандалюги.
1
19 минут назад
Очень даже могли. Наши здоровенные лбы 20+ на скейтах уродуют новый фонтан на ул. Ленина, который только отремонтировали.
